Završeno: Nikola Čumić je igrač Partizana! I to besplatno

Iako su pregovori trajali skoro deset dana, na kraju je pronađeno sledeće rešenje: Nikola Čumić dolazi u Partizan bez obeštećenja, ali se beogradski klub obavezao da Rusima isplati novac na ime kompenzacije u slučaju da rođeni Užičanin odigra određeni broj utakmica za crno-bele. Vest je inicijalno objavio Sport ekspres i očekuje se da je uskoro ozvaniče i Partizan i Rubin.

Biće ovo Čumićev povratak u Mozzart Bet Superligu posle tri godine, koliko je prošlo otkako ga je Vojvodina prodala upravo Rubinu za 1.500.000 evra. Za sastav iz Kazanja 27-godišnji ofanzivac je odigrao 54 utakmice, postigao tri i namestio pet golova, da bi se zimus preselio u Saragosu, gde je skupio samo 335 minuta, rasparčanih na osam utakmica, i nije mogao da spreči pad poznatog kluba u Treću ligu Španije. U međuvremenu nije igrao za Rubin, čak nije bio ni u sastavu otkako je počela nova sezona, što je jasno nagoveštavalo da će se rastati sa Rusima.

Zato je i veliko pitanje u kakvom je fizičkom stanju Nikola Čumić, kada će i u kojoj meri moći da pomogne ekipi Saše Ilića, ali je jasno da će ga Partizan, kada se posao zvanično realizuje, prijaviti na spisak licenciranih igrača za dvomeč sa Hetafeom. Sve u nadi da bi odmah mogao da zasvetluca kao nekada u dresu Vojvodine ili ranije u opremi Metalca iz Gornjeg Milanovca, niškog Radničkog ili Slobode iz rodnog Užica.

Osim u srpskim, Nikola Čumić je karijeru gradio i u inostranim klubovima poput Lucerna i Sportinga iz Hihona, gde ga je slavni Olimpijakos slao na pozajmice, uz napomenu da nikada nije ni debitovao za grčkog velikana.

Posle dovođenja Nikole Čumića, Partizan će se posvetiti angažmanu Igora Miladinovića iz Sent Etjena.