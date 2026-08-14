Od Vlahovićevog megatransfera deo novca ide u UNICEF

Svi znaju kakva mu je karijera, mnogi su sigurni da će golgeterski instinkt potvrditi i na novoj adresi, a malo ko je upoznat sa ljudskim kvalitetima Dušana Vlahovića. Oličenih, između ostalog, i kroz humanitarni rad.

Novi napadač Bešiktaša je odlučio da zaradu od prodaje dresova sa njegovim brojem i prezimenom na poleđini donira. Ne bilo kome, nego UNICEF-u, jer je od prošle godine zvanični ambasador dobre volje Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija.