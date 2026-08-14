Od Vlahovićevog megatransfera deo novca ide u UNICEF
Vreme čitanja: 1min | pet. 14.08.26. | 15:56
Novi napadač Bešiktaša u humanitarnoj misiji
Svi znaju kakva mu je karijera, mnogi su sigurni da će golgeterski instinkt potvrditi i na novoj adresi, a malo ko je upoznat sa ljudskim kvalitetima Dušana Vlahovića. Oličenih, između ostalog, i kroz humanitarni rad.
Novi napadač Bešiktaša je odlučio da zaradu od prodaje dresova sa njegovim brojem i prezimenom na poleđini donira. Ne bilo kome, nego UNICEF-u, jer je od prošle godine zvanični ambasador dobre volje Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija.
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Do ovog saznanja se došlo posle pregovora kluba iz Istanbula i samog Vlahovića oko dela koji se tiče zarade. Podsetimo da je vrednost cele operacije oko 90.000.000 evra u bruto iznosu. Osim osnovne plate u vrednosti od 10.000.000 evra po sezoni, doskorašnji prvotimac Juventusa je dobio i mogućnost da dodatno uveća vrednost boravka na Bosforu prodajom dresova.
U razgovorima sa predsednikom Serdarom Adalijem dogovoreno je Vlahović donira UNICEF-u procenat od prodaje dresova s njegovim preizmenom i brojem 28, što je svakako gest za pohvalu. Naročito ako se zna da Dušan od maja 2025. podržava inicijativu za mentalno zdravlje dece i mladih.