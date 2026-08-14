Ukrajinski Džejsi Kerol promovisan u Realu
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 16:40
Maks Šulga zadužio opremu Kraljevskog kluba
Potrebno je Real Madridu još jedno veliko ime u prelaznom roku, ali dok ono ne dođe, navijači će morati da se zadovolje ozvaničenjem poslova za koje se već od ranije znalo da su završeni.
Već neko vreme se priča da će Maks Šulga zadužiti opremu Kraljevskog kluba, a sada se to i desilo. Reprezentativac Ukrajine potpisao je dvogodišnji ugovor sa Realom, a u Madridu ga vide kao igrača koji će da nadomesti odlazak Krisa Kremera u Crvenu zvezdu i biti pretnja po protivnike van linije 6,75.
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Šulga je rođen u Kijevu, ali je već u srednjoj školi otišao na stranu. Njegova destinacija bila je Španija, tako da poznaje sredinu u koju dolazi, a onda su usledile godine na koledžu (Juta Stejt i VCU).
Ukrajinac je na draft izašao 2025 godine i izabran je sa 57. pozicije od strane Boston Seltiksa. Nije se naigrao u dresu najveće NBA franšiza, već je daleko produktivniji bio u Razvojnom timu Seltiksa, gde je u proseku beležio15,7 poena, 4,4 skoka i 6,7 asistencija. U Madridu su prilično zadovoljni ovim potpisom, a upoređuju ga sa legendarnim Džejsijem Kerolom, uz tvrdnje da ovakvog šutera nisu imali upravo od kada je nekadašnji reprezentativac Azerbejdžana odlučio da se povuče.
Real ovog leta nije bio previše aktivan, ali je svaki potpis bio vrlo promišljen. Najveći dobitak je svakako dovođenje Pedra Martineza, koji pravi ekipu po svom ukusu, a do sada su opremu Blankosa zadužili Timi Luvavu, Mikael Jantunen i sada mladi Šugla.