Ukrajinski Džejsi Kerol promovisan u Realu

Potrebno je Real Madridu još jedno veliko ime u prelaznom roku, ali dok ono ne dođe, navijači će morati da se zadovolje ozvaničenjem poslova za koje se već od ranije znalo da su završeni.

Već neko vreme se priča da će Maks Šulga zadužiti opremu Kraljevskog kluba, a sada se to i desilo. Reprezentativac Ukrajine potpisao je dvogodišnji ugovor sa Realom, a u Madridu ga vide kao igrača koji će da nadomesti odlazak Krisa Kremera u Crvenu zvezdu i biti pretnja po protivnike van linije 6,75.