Drugoligaš spakovao Jokanoviću sedam komada, Šaćiri morao u bolnicu

Mnogo loših stvari je doneo meč sa Vinterturom Slaviši Jokanoviću. Jedan od najboljih igrača Bazela Đerdan Šaćiri završio je meč pre vremena. Morao je u bolnicu na ušivanje ruke. Pored momka iz južne srpske pokrajine, Slaviša Jokanović je na teren izveo igrače sa ozbiljnim rejtingom u evropskom fudbalu. Tako smo od prvog minuta videli defanzivca Bećira Omeragića, dugogodišnju želju zagrebačkog Dinama. Tu su još bili Japanac Keigo Tsunemoto, zatim Filip Otele, Kazim Olaigbe, Metinjo, Flavijus Danilijuk...

I kako je krenuo meč Jokanović može da bude zadovoljan konačnim ishodom. Jer Vintertur je u prvom poluvremenu izgledao protiv Bazela kao Barselona. Spakovao je četiri gola za nešto više od 30 minuta. Za neverovatnih 4:0 na poluvremenu.

Proradio je ponos igračima Bazela u drugom poluvremenu. U jednom trenutku su smanjili rezultat na 5:3. Na kraju su otišli u nedozvoljen minus.

Težak posao čeka Slavišu Jokavoića i ostatak stručnog štaba Bazela.