Drugoligaš spakovao Jokanoviću sedam komada, Šaćiri morao u bolnicu
Vreme čitanja: 1min | sub. 03.10.26. | 23:17
Težak posao čeka iskusnog srpskog stručnjaka, sudeći po rezultatu protiv Vintertura – 3:7
Jeste u pitanju prijateljska utakmica, nije Slaviša Jokanovića mogao da računa na sve raspoložive snage, ali je više nego jasno da iskusnog srspkog stručnjaka čeka težak posao u redovima Bazela. Na to navodi i rezultat večerašnjeg prijateljskog meča.
Odlučio je Jokanović da skrati reprezentativnu pauzu i vidi pojedine igrače na delu u sudaru sa drugoligašem Vinterturom. Bolje da nije. Jer Bazel je doživeo vrlo neprijatan poraz, pošto je Vintertur nekadašnjem učesniku Lige šampiona spakovao sedam komada. Na kraju je bilo 7:3 za Vintertur.
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Mnogo loših stvari je doneo meč sa Vinterturom Slaviši Jokanoviću. Jedan od najboljih igrača Bazela Đerdan Šaćiri završio je meč pre vremena. Morao je u bolnicu na ušivanje ruke. Pored momka iz južne srpske pokrajine, Slaviša Jokanović je na teren izveo igrače sa ozbiljnim rejtingom u evropskom fudbalu. Tako smo od prvog minuta videli defanzivca Bećira Omeragića, dugogodišnju želju zagrebačkog Dinama. Tu su još bili Japanac Keigo Tsunemoto, zatim Filip Otele, Kazim Olaigbe, Metinjo, Flavijus Danilijuk...
I kako je krenuo meč Jokanović može da bude zadovoljan konačnim ishodom. Jer Vintertur je u prvom poluvremenu izgledao protiv Bazela kao Barselona. Spakovao je četiri gola za nešto više od 30 minuta. Za neverovatnih 4:0 na poluvremenu.
Proradio je ponos igračima Bazela u drugom poluvremenu. U jednom trenutku su smanjili rezultat na 5:3. Na kraju su otišli u nedozvoljen minus.
Težak posao čeka Slavišu Jokavoića i ostatak stručnog štaba Bazela.