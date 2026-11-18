Iako su u relativno ranoj fazi meča poveli, izabranici Radomira Kokovića su imali dosta poteškoća da probiju defanzivni blok domaćina, pa ni spretnost Karikarija , posle dodavanja Ćurdića , ni podmetanje noge Abdula Jusufa , koji je praktično sprečio Brazilca Lea Agostinja da upiše prvenac posle centaršuta Kristijana Šekularca , nisu mnogo vredeli. I zaboraviće se. Naprotiv, pamtiće se da je Železničar dopisan na listu ekipa kao što su Vojvodina, IMT i Mladost Lučani, eliminisanih čim je Mozzart Bet Kup Srbije počeo.

Sve golove tim Triva Ilića postigao je iz prekida. Kroz igru baš i nije imao šta da pokaže, međutim, kad je trebalo da se stisne petlja i da se favoritu zada udarac, nekadašnji član elitnog ranga je znao kako to da uradi. Najpre iz jedanaesterca koji je posle neopreznosti Stefana Mitrovića realizovao napadač Pavle Obradović , da bi u drugom delu iz slobodnog udarca malo ispred kaznenog prostora projektil ispalio Jovan Zogović , na šta uzdrmani gosti nisu imali odgovor.

Da mu je prvenstvo, ipak, važnije, kao i u želji da rasporedi snage – jer će u razmaku od 18 dana njegov tim odigrati čak pet utakmica – Radomir Koković je na teren poslao momke koji inače nisu u prvom planu u Mozzart Bet Superligi. Tako smo napokon videli debi engleskog štopera Bilija Džija, pre nekoliko meseci pristiglog iz Noriča, inače nekada člana Čelsija. Prve minute u dresu Želje zabeležio je Stefan Mitrović, opozvan sa pozajmice iz Smedereva, isto važi i za Nemanju Zarića koji maltene nije ni igrao za Oklopnike, Francuz Klemen Lerno je dosad imao epizodnu ulogu, a sad se našao u početnih 11, Brazilac Leo Agostinjo, angažovan letos iz Korintijansa, posle samo 11 minuta u završnici duela sa Zemunom premijerno je bio u ulozi startera, a dugo nije bilo ni Jasina Sbaija u krupnom planu, pa je evo sad nekadašnji bek Lugana počeo duel.

Od onih koji redovno igraju samo su Kristijan Šekularac i Kvaku Karikari našli mesto od prve sekunde na terenu. Odmah se videlo ono što smo konstatovali u uvodu teksta. Prvo, da je Železničar koliko hoćeš kvalitetniji tim od Tekstilca, jer ga je sabio na njegovu polovinu, a isto tako da je razlika između momaka koji iz vikenda u vikend skuplaju bodove možda još veća ako ih uporedimo sa onima koji su od rezervista danas postali protagonisti.

Samo, nije bilo dovoljno.

Nije bilo Đuričića, Đuričića, Kuljanina, Adžića, Pantovića, Pedra, mada je neke od njih Koković uveo tokom drugog poluvremena. Pojednostavljeno, rezervisti nisu opravdali očekivanja. Na kraju je u tragičara izrastao levi spoljni Jasin Sbai, koji je u šestoj seriji propustio da relizuje penal, dok su u opremi Tekstilca svi bili precizni za veliko slavlje u Odžacima.

MOZZART BET KUP SRBIJE, ŠESNAESTINA FINALA

SREDA

Tekstilac – Železničar 2:2 (1:1), penalima 6:5

16.00 Dubočica – Radnički Niš

18.30 Zemun - Radnički 1923

RANIJE ODIGRANO

Budućnost Krušik – Partizan 1:5

Mačva – Napredak 2:0

Jedinstvo 1936 – Javor 1:3

Teleoptik – Mladost Lučani 1:1, penalima 5:4

FAP – Spartak 0:0, penalima 3:2

OFK Vršac – OFK Beograd 0:1

RFK Grafičar – IMT 2:0

Sloven Ruma – Vojvodina 1:0

Smederevo – TSC 2:3

Borac Čačak – Radnik 1:2

Voždovac – Novi Pazar 1:3

Loznica – Čukarički 1:2

Jedinstvo Ub – Crvena zvezda 1:5