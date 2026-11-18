Potraga za štoperom mogla bi da postane posebno važna zbog neizvesne budućnosti Lisandra Martinesa. Argentinskom reprezentativcu ugovor ističe narednog leta, a iako Junajted ima mogućnost da saradnju produži za još godinu dana, prema dosadašnjim informacijama nije verovatno da će mu biti ponuđen novi dugoročni ugovor. Zbog toga klub razmatra dovođenje levonogog centralnog defanzivca, a na spisku se izdvajaju nigerijski reprezentativac Kalvin Basi iz Fulama i Džarad Brantvejt iz Evertona.

©Reuters (Kalvin Basi - štoper Fulama)

Basi je, uprkos slabijim rezultatima Fulama, ostavio veoma dobar utisak ove sezone. Afrikancu je preostalo još šest meseci ugovora, mada londonski klub ima opciju da saradnju produži za dodatnu godinu. Trener Fulama Alvaro Arbeloa opisao ga je kao jednog od najboljih defanzivaca na svetu i poručio da je prioritet kluba da ga zadrži.

Sa druge strane, interesovanje za Brantvejta nije novo. Junajted je još 2024. godine pokušao da dovede engleskog štopera, ali je Everton odbio dve ponude, od kojih je druga iznosila približno 50.000.000 funti. Pregovori sada ne bi bili ništa jednostavniji, pošto 24-godišnji fudbaler ima ugovor do leta 2030. godine, što klubu iz Liverpula daje veoma čvrstu pregovaračku poziciju.

©Reuters (Džarad Brantvejt - štoper Evertona)

Ni pozicija levog beka nije ništa manja glavobolja. Junajted je letos odlučio da odloži kupovinu igrača na toj strani odbrane, pošto je najveći deo sredstava usmerio na rekonstrukciju veznog reda. Procena je bila da će željene mete naredne godine biti dostupnije, ali su problemi u međuvremenu postali očigledni. Čak petorica fudbalera dobijala su priliku na levom beku, bez zadovoljavajućeg učinka.

Jedan od igrača koje Junajted prati jeste Entoni Robinson iz Fulama. Amerikanac ima 29 godina, a njegov veliki adut mogla bi da bude činjenica da je već sarađivao sa Poketinom u reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država. Fulam je upoznat sa interesovanjem više klubova, ali za sada nije dobio konkretnu ponudu. U opticaju bi mogao ponovo da se nađe i Alehandro Balde iz Barselone. Španac je tokom leta povezivan sa prelaskom na Old Traford, mada pregovori nikada nisu stigli do ozbiljne faze. Junajted je bio upoznat sa mogućnošću njegovog odlaska iz Katalonije, a nije isključeno da se interesovanje obnovi ukoliko se stvore odgovarajući uslovi.

Zanimljivo je da su Crveni đavoli poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka razmatrali i Rajana Ait Nurija iz gradskog rivala Mančester sitija. Ipak, odustali su od mogućeg posla zbog insistiranja Građana na obaveznom otkupu. Prema trenutnim informacijama, Ait Nuri više nije među kandidatima.

©Reuters (Antoni Robinson - levi bek Fulama)

Treći problem nalazi se na suprotnoj strani terena. Povreda Benjamina Šeška, koji neće biti spreman za povratak najmanje do januara, primorala je Junajted da razmotri angažovanje dodatnog napadača. Iako je ekipa na poslednje dve utakmice pre reprezentativne pauze postigla ukupno sedam golova, u klubu smatraju da joj nedostaje fizički dominantan centarfor koji bi mogao da zadrži loptu, vodi duele sa protivničkim štoperima i bude oslonac u završnici napada. Kao jedna od mogućih opcija ranije se pominjao Dominik Kalvert-Luin, ali je sve izvesnije da će napadač Lidsa ostati na Eland roudu.

Junajted zato trenutno ne planira da pokrene pregovore o njegovom dovođenju. Pred Poketinom je, dakle, prvi veliki ispit u oblikovanju ekipe prema sopstvenim zamislima. Rukovodstvo je spremno da izdvoji sredstva, ali ostaje pitanje koliko će željenih igrača zaista biti dostupno usred sezone i da li će januarska pojačanja biti dovoljna da Junajted počne da nadoknađuje izgubljeno u Premijer ligi i izbori igranje u Ligi šampiona sledeće sezone.