Reč je o mladom i talentovanom francuskome internacionalcu, rođenom 2007. godine, koji dejstvuje na poziciji organizatora igre.

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Mladi plej u Železnik dolazi iz redova Monaka ili barem onoga što je od njega ostalo, s obzirom na sudbinu koja je zadesila taj klub. Miše je protekle sezone igrao za seniorski tim kneževa, ali i za selekciju igrača do 21 godine. Što se tiče minuta u prvom timu, dobio je šansu na šest utakmica u ligaškom delu sezone i u proseku beležio 8,7 poena, skok i 1,7 asistencija. Kada je reč o nastupima za tim do 21 godine, tu je bio jedan od nosilaca igre, pa je tako ostvarivao brojke od 11,1 poena, dva skoka i 4,5 asistencija.

Ono što je posebno interesantno jeste da je Francuz bio deo madridskog Reala. Mladi plej je sa13 godina stigao u Kraljevski klub u kojem je proveo pet godina i bio deo tima koji je igrao na završnim turnirima juniorske Evrolige. Takođe je reprezentativac Francuske u svom godištu i nema sumnje da za FMP predstavlja pravi zalog za budućnost.