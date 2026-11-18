Italijani kompletiraju tim za Beograd: Proćida i Pajola stižu pred duel sa Srbijom
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 15:46
Priključiće se i Tompson, Riči, Baldaso...
Selektor košarkaške reprezentacije Italije Luka Banki objavio je spisak za peti, pretposlednji "prozor" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, u kojem će pored duela sa Turskom biti i gost Beograda protiv Srbije.
Za susret sa ekipom Dušana Alimpijevića Azuri će biti dodatno pojačani dvojicom važnih imena, Gabrijeleom Proćidom i Alesandrom Pajolom. Kako je objavljeno, zbog obaveza klubova u Evroligi, italijanska reprezentacija neće se okupiti u kompletnom sastavu od prvog dana. Prvih 16 igrača stići će u Rim 23. novembra, dok će se ostatak ekipe priključivati tokom narednih dana. Proćida će biti na raspolaganju od 26, a Pajola od 27. novembra, što znači da će obojica moći da nastupe protiv Srbije u Beogradu.
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Pre odlaska u glavni grad Srbije, Italijane očekuje i duel sa Turskom, koji je na programu 26. novembra u Rimu. Azuri će u glavnom gradu Italije posle gotovo dve decenije, a protivnik će im biti selekcija koja je već obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo i koja je u dosadašnjem toku kvalifikacija ostvarila svih osam pobeda. Za Italiju predstojeći susreti imaju veliki značaj u borbi za plasman na Mundobasket. Azuri su trenutno treći u Grupi J i žele da naprave još jedan korak ka mestu na završnom turniru, koji će narednog leta biti održan u Dohi. Posle okršaja sa liderom grupe, tri dana kasnije sledi duel sa Srbijom, koji je ključan za oba tima.
Prema saopštenju Saveza, u početnom sastavu za okupljanje u Rimu nalaze se Marko Spisu, Niko Manion, Leonardo Kandi, Avudu Abas, Stefano Tonut, Čeikk Nijang, Amedeo Tesitori, Andrea Loro, Guljelmo Karuzo, Mirza Alibegović, Lodoviko Deangeli, Đovani Veronezi, Nikola Akele, Andrea Kalcavara, Đovani Emejuru i Džon Petručeli.
Na spisku se posebno izdvajaju povratnici Đovani Veronezi i Andrea Kalcavara, koji su bili deo reprezentacije i tokom februarskog okupljanja. Prve pozive u seniorsku selekciju dobili su Lodoviko Deangeli, Andrea Loro i Čeik Nijang, mlađi brat Salijua Nianga, koji je prošlog leta osvojio srebrnu medalju sa reprezentacijom do 18 godina na Evropskom prvenstvu u Trentu. Novo ime u grupi je i Mirza Alibegović.
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Od 25. novembra reprezentaciji će se priključiti Darijus Tompson, Đampaolo Riči, Frančesko Ferari, Tomazo Baldaso i Momo Dijuf, dan kasnije stiže Proćida, a 27. novembra i Pajola.
SPISAK IGRAČA ITALIJE
Igrači koji se okupljaju 23. novembra: Marko Spisu, Niko Manion, Leonardo Kandi, Avudu Abas, Stefano Tonut, Čeik Nijang, Amedeo Tesitori, Andrea Loro, Guljelmo Karuzo, Mirza Alibegović, Lodoviko Deangeli, Đovani Veronezi, Nikola Akele, Andrea Kalcavara, Đovani Emejuru, Džon Petručeli.
Priključuju se 25. novembra: Darijus Tompson, Đampaolo Riči, Frančesko Ferari, Tomazo Baldaso, Momo Dijuf.
Priključuje se 26. novembra: Gabrijele Proćida.
Priključuje se 27. novembra: Alesandro Pajola.
Na spisku igrača na raspolaganju: Alesandro Kapeleti.