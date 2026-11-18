Selektor košarkaške reprezentacije Italije Luka Banki objavio je spisak za peti, pretposlednji "prozor" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, u kojem će pored duela sa Turskom biti i gost Beograda protiv Srbije.

Za susret sa ekipom Dušana Alimpijevića Azuri će biti dodatno pojačani dvojicom važnih imena, Gabrijeleom Proćidom i Alesandrom Pajolom. Kako je objavljeno, zbog obaveza klubova u Evroligi, italijanska reprezentacija neće se okupiti u kompletnom sastavu od prvog dana. Prvih 16 igrača stići će u Rim 23. novembra, dok će se ostatak ekipe priključivati tokom narednih dana. Proćida će biti na raspolaganju od 26, a Pajola od 27. novembra, što znači da će obojica moći da nastupe protiv Srbije u Beogradu.