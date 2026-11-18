Zvezdini glavni kreatori igre su u dve utakmice bili odgovorni za 20 od ukupno 33 izgubljene lopte ekipe, odnosno više od 60 odsto svih grešaka u posedu. Naravno, ne treba sve gledati bukvalno, jer nisu sve izgubljene lopte direktna posledica loših odluka organizatora igre i dosta je faktora koji utiču na rasplet jednog napada, bilo da su agresivnost protivničke odbrane i pravovremeno čitanje igre, loše kretanje saigrača ili jednostavno rizici koji pojedina dodavanja nose. Ipak, kada se greške ponavljaju u tolikom broju, odgovornost igrača koji najviše vremena provode sa loptom postaje tema kojoj vredi posvetiti određenu pažnju.

Statistika je neuimoljiva... Kris Džons, Nik Vajler Beb i Džered Batler zajedno su protiv Real Madrida izgubili 11 lopti, od ukupno 15 koliko ih je imala Crvena zvezda. Džons i Batler po četiri, Vajler Beb tri. Već u narednom kolu, Džons je napravio pet, a Vajler Beb četiri izgubljene lopte, odnosno zajedno su bili odgovorni za polovinu timskih grešaka. Podsetimo, Batler nije igrao zbog bolesti, a posle neslavnog gostovanja u Lombardiji otvorilo se pitanje da li je Zvezda ušla u period (osetnijeg) pada forme ili je pritisak moranja stigao igrače.

Sličan problem imao je i Nik Vajler Beb , od kojeg se ne očekuje da bude jedan od vodećih strelaca, ali se traži da ima sigurnost sa loptom, da donosi kvalitetne odluke i da unese stabilnost u oba smera igre, odnosno da zameni Džonsa na pravi način. Iako on nije prirodno "jedinica" on je vremenom sebe uobličio kao plejmejkera i u toj ulozi se dosad najbolje snalazio, pogotovo tokom vremena u minhenskom Bajernu. Ne može se reći da je vrsni napadač, jer je svoju klasu najčešće demonstrirao kao defanzivac... Ipak, protiv Reala i Milana zbirno je postigao pet poena, uz sedam izgubljenih lopti. Posebno je podbacio u Italiji, gde je za dvadesetak minuta imao tri poena, dve asistencije i četiri prodate lopte.

U Milanu je, recimo, imao odličan šut iz igre, 4/5, uključujući dve važne trojke tokom preokreta u drugoj četvrtini. Njegov individualni napadački kvalitet nije bio sporan, ali odnos od tri asistencije i pet predatih lopti rivalu teško može da zadovolji kriterijume koji važe za jednog od glavnih organizatora evroligaške ekipe. Naročito kada se uporedi sa učinkom Darijusa Tompsona , koji je za Armani imao osam asistencija i samo jednu izgubljenu loptu.

Posebno u slučaju Krisa Džonsa, jednog od najvažnijih igrača Crvene zvezde tokom dosadašnjeg dela sezone . Njegove prethodne partije pokazivale su koliko znači imati organizatora koji istovremeno može da kreira za saigrače, postiže poene i pritom veoma dobro kontroliše loptu. U prvih devet evroligaških nastupa Džons je upisao 53 asistencije i samo deset prodatih poseda. Napredna statistika je tada ukazivala da je sa odnosom od 5,3 asistencije po izgubljenoj lopti bio među najpouzdanijim plejmejkerima takmičenja. A onda je samo na poslednja dva gostovanja upisao devet grešaka, uz šest proigravanja. Gotovo isti broj loših odluka doneo je kao u prvih devet utakmica, iako je u Madridu i Milanu zajedno proveo na parketu nešto više od 40 minuta.

Od Vajler Beba se, s obzirom na njegovo iskustvo i ulogu u timu, očekuje da donese smirenost, naročito kada ekipa gubi ritam. U Madridu i Milanu upravo je taj doprinos izostao. Džered Batler je dolaskom Ibona Navara postao neko ko više barata sa loptom, u odnosu na period kod Saše Obradovića. Promena njegove uloge očigledno je uticala na kvalitet izdanja u ovih 12 rundi... Njegovo uklapanje u Zvezdin sistem još traje, što je važna okolnost jer donekle zbog toga trpi ekipa. Batler poseduje kvalitet za kreaciju i rešavanje napada, nije mu prvi put da ima više loptu u rukama, ali njegov nastup u Madridu pokazao je da trenutno ni on ne predstavlja garanciju stabilnosti. Protiv Reala imao je četiri izgubljena poseda, uz dva poena i tri asistencije. Izostanak u Milanu dodatno je ograničio Navarove mogućnosti da raspodeli odgovornost među spoljnim igračima.

Koliko su nakupljeni problemi u organizaciji uticali na Zvezdinu igru, verovatno najbolje pokazuje utakmica u Milanu. Crveno-beli su šutirali 57,1 odsto za dva poena i 43,5 odsto za tri, imali efektivni procenat šuta od čak 60,3 odsto, a ipak su izgubili sa 14 poena razlike. Milano je uputio čak 18 šuteva iz igre više, zahvaljujući između ostalog i znatno manjem broju izgubljenih lopti. Zvezda je uprkos veoma dobroj realizaciji ostala na samo 77 poena, jer veliki broj napada nije uspevala da dovede do završnice. I to evidentno predstavlja sve ozbiljniji problem.

U takvim okolnostima dodatno dolaze do izražaja trenutna forma i karakter Tajsona Kartera, koji je protiv Reala postigao 18, a protiv Milana 21 poen. Amerikanac je u obe utakmice bio najefikasniji igrač Zvezde, a naročito se istakao u Italiji, gde je pogodio devet od 15 šuteva iz igre i podelio četiri završna dodavanja. Karter je individualnim kvalitetom uspevao da nadoknadi deo problema u napadu, ali se Zvezda previše često oslanjala na njegove poene iz teških pozicija, umesto da kroz organizovanu igru traži povoljnije pozicije za realizaciju. E, kada glavni kreatori ne uspevaju da uspostave odgovarajući ritam, veći deo odgovornosti prelazi na igrače koji su prvenstveno zaduženi za postizanje poena. I to stvara disbalans u igri i dovodi do promašene večeri, poput one u Forumu. I ne treba sada umanjivati sve što je Zvezda uradila dosad, ali je propustila dobru šansu da upiše još jednu recku, naročito gledajući period sezone u kojoj se ekipa nalazi, pred gostovanje Barsi, pa Fenerbahčeu, Valensiji i Panatinaikosu, uz dolazak Virtusa u utorak.

Ibon Navaro i Kris Džons (©Star Sport)

Posledice loše organizacije Zvezdine igre u ove dve utakmice ne završavaju se samo propuštenim prilikama za lakšu realizaciju napada. Košarkaška igra je takva da izgubljena lopta neretko ostavlja odbranu potpuno nepripremljenom, naročito kada nastane iz lošeg dodavanja ili nepotrebnog driblinga i protivnik tada dobija priliku da napadne koš pre nego što se petorka postavi. Protiv Reala je to bilo posebno osetno, mada je i Armani dobro koristio igru dva na dva da eksploatiše Zvezdinu odbranu.

Zato i nije slučajno što je Navaro posle poraza u Milanu govorio o nedovoljno dobroj timskoj igri, previše driblinga i slabom protoku lopte... Zvezda jeste imala individualna rešenja, ali nije dovoljno često uspevala da ih pretvori u kvalitetne, povezane napade. Počelo je loše, sa čak sedam prosutih napada bez šuta u prvom kvartalu, a iako se ekipa donekle adaptirala u nastavku, nije uspela značajno da stabilizuje igru u dužem vremenskom intervalu. Recimo, u Madridu je problem bio nešto drugačiji. Kraljevski klub je od samog početka nametnuo fizički intenzitet i već posle prve četvrtine vodio 38:20. Zvezda je ukupno ostvarila 22 asistencije, osam više nego protiv Milana, ali njeni organizatori nisu uspeli da se prilagode agresivnosti domaćina. Džons, Vajler Beb i Batler imali su zajedno devet asistencija i 11 izgubljenih lopti, uz samo 12 postignutih poena i ako, objektivno, slabiji ofanzivni učinak spojimo sa slabom odbranom, rezultat kakav je viđen u Madridu mnogo je razumljiviji.

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Problemi sa koncentracijom, međutim, nisu bili ograničeni samo na igrače spoljne linije. Podatak da je Milano ostvario 20 ofanzivnih skokova, uključujući pet uzastopnih u jednom napadu tokom druge četvrtine, govori o ozbiljnim propustima u kolektivnom izvršavanju zadataka. Zvezda je nekoliko puta uspevala da odbrani prvi napad protivnika, ali nije završavala posao adekvatnim zagrađivanjem i osvajanjem lopte. Odsustvo Čime Monekea svakako je predstavljalo otežavajuću okolnost, ali takav broj dozvoljenih ofanzivnih skokova ne može da bude isključivo odgovornost centara ili posledica nedostatka jednog igrača.

Ipak, poslednja dva poraza ne oslikavaju u potpunosti Zvezdin učinak sa izgubljenim loptama od početka sezone. Zanimljivo je da su među ekipama sa najvećim prosečnim brojem grešaka uglavnom klubovi iz donjeg dela evroligaške tabele. Baskonija je na 15,2, Bajern, Asvel i Makabi na po 14,2, a Armani na 13,9 po utakmici. Zvezda je sa približno 13,4 izgubljene lopte u društvu Fenerbahčea i Žalgirisa, koji imaju po 13,3, dok je Panatinaikos na 13,8. Da, primeri ovih ekipa pokazuju da broj izgubljenih lopti ne mora nužno da određuje položaj na tabeli, ali baš kako i rekosmo, mnogo toga zavisi od načina na koji te greške nastaju, njihovih posledica i kvaliteta igre u ostalim segmentima.

Navaro zato pred gostovanje Barseloni mora da pronađe način da vrati sigurnost svojim organizatorima igre i bolje raspodeli odgovornost među njima. Njihov kvalitet nije nestao za dve utakmice i to niko ne tvrdi, posebno je to jasno u Džonsovom slučaju. Međutim, upravo prethodne dobre partije podižu kriterijume i čine da utisak poslednja izdanja bude još slabijim u poređenju sa onim što je Zvezda od svojih organizatora već dobijala.

Dva uzastopna poraza nisu dovoljan razlog da se dovodi u pitanje kvalitet Zvezdinih plejmejkera, ali jesu ozbiljno upozorenje. Izostala je prepoznatljiva sigurnost u organizaciji, a sa njom i kontinuitet igre koji je Zvezdi prethodno donosio rezultate. Upravo je to problem koji Navaro zajedno sa svojim saradnicima i pre svega glavnim kreatorima mora da reši...

EVROLIGA - 13. kolo

Četvrtak

18.15: (3,00) Makabi Tel Aviv (16,0) Dubai (1,50)

19.00: (2,25) Žalgiris (15,0) Panatinaikos (1,80)

20.00: (1,35) Bajern Minhen (16,0) Baskonija (3,70)

20.30: (3,20) Olimpija Milano (16,0) Fenerbahče (1,45)

20.45: (3,00) Pariz (16,0) Hapoel Tel Aviv (1,50)

21.00: (1,25) Valensija (17,0) Virtus Bolonja (4,70)

Petak

19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)

20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)

20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)

20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)

*** Kvote su podložne promenama