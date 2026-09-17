Apel za spas Partizana: Uprava da ispuni obećanje i ode – bez daljeg odlaganja da podnesu ostavke

Saopštenje ,,Apela za spas Partizana“ prenosimo u celosti:

„Apel za spas Partizana obraća se kompletnoj crno-beloj javnosti povodom katastrofalnog stanja u kojem se FK Partizan danas nalazi. Već godinama upozoravamo da Partizan ide pogrešnim putem. Nažalost, svaki novi sportski rezultat potvrđuje da nismo pogrešili. Danas više nije pitanje jednog poraza, jednog trenera ili jedne loše utakmice. Danas govorimo o odgovornosti za period u kojem je FK Partizan izgubio sportski pravac, institucionalnu stabilnost i veliki deo svog ugleda.

Odgovornost za takvo stanje snose i uprava i stručni štab. Kada je ova uprava dolazila u klub, obećavala je stabilizaciju, borbu za prvo mesto i smanjenje zaostatka za najvećim rivalom. Obećavan je povratak Partizana na staze uspeha i stvaranje uslova za dugoročan razvoj kluba. Danas je realnost potpuno drugačija. Umesto borbe za prvo mesto, Partizan vodi borbu da zaustavi dalji pad i izbegne dodatno urušavanje rezultata. Umesto napretka, gledamo nazadovanje. Umesto stabilizacije, svedočimo sve većoj sportskoj i organizacionoj krizi.

Posebno zabrinjava činjenica da je prethodna sezona u velikoj meri izgubljena u unutrašnjim sukobima, borbi za funkcije, međusobnim obračunima i medijskoj cirkusijadi unutar samog rukovodstva kluba. Dok su pojedinci vodili bitke za pozicije i uticaj, klub je ostajao bez jasnog plana i ozbiljnih priprema za budućnost.

Partizan ne može da se vodi od danas do sutra. Veliki klubovi planiraju godine unapred. Partizan je izgubio vreme koje više niko ne može da vrati. Posledice takvog rada danas su vidljive svima.

To što nije izboren plasman u evropska takmičenja nije samo sportski neuspeh. To je direktan udar na finansijsku stabilnost kluba, njegov ugled i budućnost.

Partizan je ostao bez nekoliko desetina miliona evra potencijalnih prihoda od UEFA takmičenja, marketinga, sponzorstava i transfera igrača. Procene govore da je klub samo zbog izostanka evropskih prihoda ostao bez približno 20 miliona evra potencijalnih sredstava. A po svemu sudeći, sledeću godinu smo takođe već izgubili. Zbog toga se finansijski gubitak praktično udvostručuje.

Istovremeno, vrednost igrača opada kada nisu prisutni na evropskoj sceni. Klub bez Evrope postaje manje atraktivan za kvalitetna pojačanja, a razvoj mladih igrača značajno usporava. Najveća šteta, pored finansijske, jeste izgubljeno vreme. Vreme koje je trebalo da bude iskorišćeno za razvoj omladinske škole, unapređenje infrastrukture, stvaranje konkurentnog tima i povratak pobedničkog duha.

Razumemo emocije koje deo navijača ima prema pojedinim ljudima u klubu. Međutim, nijedan pojedinac ne može i ne sme biti iznad FK Partizan. Na stotine dece koja svakodnevno treniraju u Partizanovoj omladinskoj školi predstavljaju budućnost ovog kluba. Njima je potreban snažan, stabilan i organizovan Partizan.

Njima je potreban klub koji će razvijati njihove talente i pružiti im priliku da jednog dana postanu nosioci igre prvog tima. Upravo su oni pojedinci koji će ovaj klub učiniti još većim. Njima je potrebna podrška naših navijača. Oni su naša prava vrednost, i oni su nama vredni. Zbog njih nemamo pravo da ćutimo. Ne postoji predsednik, trener, funkcioner niti član uprave koji je važniji od kluba.

Partizan je postojao pre svih nas i postojaće posle svih nas. Zato se lojalnost mora pokazivati prema klubu, a ne prema pojedincima.

Iz tog razloga još jednom pozivamo aktuelnu upravu da preuzme odgovornost za rezultate svog mandata i da ispuni obećanje koje je sama javno saopštila. Tražimo da bez daljeg odlaganja podnesu ostavke, da se postojeća skupštinska struktura raspusti i da se omogući sprovođenje transparentnih, demokratskih i kredibilnih promena u FK Partizan.

Takođe, Partizanu nije potreban ‘crveni tepih’ za novu upravu, koji Rasim Ljajić konstantno pominje. Partizanu je potrebno da sadašnja uprava ode, jer je pokazala da nema ni plan ni program, a sve više pokazuje da nema ni dostojanstvo niti poštovanje prema sopstvenoj javno datoj reči.

Klubu su potrebni odgovornost, znanje, plan i novi početak. A kandidata već ima dovoljno. Pored nas, postoje i drugi ljudi (Restart Partizan) koji su spremni da preuzmu odgovornost za budućnost FK Partizan. FK Partizan mora biti iznad svakog pojedinca. Bivši igrači, članovi Apela za spas Partizana“, stoji u saopštenju.