Nema mu pomoći: Monako pred gašenjem

Posle haotičnog leta tokom kojeg je Monaku zbog ozbiljnih finansijskih problema oduzeta licenca za nastup u najvišem rangu, pa onda i u drugoj ligi, ovo poslednje administrativno odbijanje praktično znači potpuno gašenje klupskih aktivnosti. Druga mogućnost je da Monako nastavi takmičenje sa amaterskim timom u petom rangu, NM3 ligi. To znači da maltene kreću iz "beton lige" i da to neće biti više onaj Monako koji znamo.

Francuska košarkaška federacija (FFBB) izdala je i opširno saopštenje.

"Tokom sastanka održanog u subotu, 12. septembra 2026. godine, Biro FFBB doneo je konačnu odluku o zahtevu kluba AS Monako Basket SA za učešće u federalnom prvenstvu Nacional 1 za muškarce (NM1). Biro FFBB odlučio je da podrži negativnu preporuku Komisije za kontrolu poslovanja i zbog toga odbio registraciju kluba. Biro FFBB primio je k znanju negativno mišljenje Komisije za kontrolu poslovanja (CCG), koja je posebno utvrdila da klub nije bio u mogućnosti da dostavi dokumentaciju kojom bi dokazao tačnost i pouzdanost finansijskog stanja kompanije.

Imajući u vidu ovo mišljenje, kao i istoriju čitavog slučaja, Biro je utvrdio da nema dovoljno garancija koje bi opravdale odobravanje izuzetka, odnosno registraciju kluba za NM1, što bi bilo suprotno sopstvenim propisima. Odobravanje takvog izuzetka pod izgovorom višeg interesa košarke ugrozilo bi integritet i ravnopravnost takmičenja koja organizuje Federacija, a čiju je zaštitu dužna da obezbedi.

Pored toga, Biro FFBB potvrdio je da će prvenstvo NM1 početi prema planu, 18. septembra 2026. godine. FFBB će objaviti sve konačne učesnike čim bude doneta konačna odluka o registraciji kluba Fos Provans Basket", navodi se u saopštenju.

Na sve načine je Monako pokušao da se iščupa iz ovog scenarija, ali nije uspeo. Prošle sezone je imao velikih finansijskih problema i jedva je završio šampionat Francuske i Evroligu, a pričalo se da će Džamal Mešburn i još neki investitori pokušati da ga izvade iz problema. Od toga nije bilo ništa.

Tražili su čak i da igraju u ABA ligi, međutim to je odbijeno. Sada više nemaju ni tu opciju.

Ili gašenje – ili amaterska liga.