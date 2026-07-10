Elšnik optimista: Tempiramo formu za kraj plej-ofa, i punu Marakanu krajem avgusta
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 16:53
„Na pripremama je bilo važno da napravimo podlogu za ono što nas očekuje“, poručio iskusni vezista
Fudbaleri Crvene zvezde otvaraju novu sezonu u Superligi Srbije 17. jula od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić", kada će dočekati povratnika u elitni rang, Mačvu iz Šapca.
Do "premijere" ima još sedam dana, a Timi Maks Elšnik je sumirao utiske sa letnjih priprema i otkrio ambicije za naredni period.
"Meni su lično brzo prošle pripreme, ali nije još kraj, jer imamo još generalnu probu sa Zenitom u Rusiji. Bilo je zanimljivo, imali smo sjajne baze i na Zlatiboru i u Austriji, a uslovi su bili baš onakvi kakvi nam trebaju za dobar rad. Brzo je prošlo, bilo je teško i zahtevno u fizičkom smislu, ali se iskreno nadam da će nam sve to pomoći u kvalifikacijama kada nam bude najteže", istakao je Elšnik.
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U kakvom fizičkom stanju je ekipa posle priprema u Austriji i pred generalnu probu sa Zenitom?
"Umor je prisutan, ali kada dođu ozbiljne utakmice, potrebno je da u noge uđe svežina. Zato se u poslednja dva dana pred meč smanjuje intenzitet rada, kako bismo spremni dočekali utakmicu i odigrali je na najbolji mogući način. Sada kada iz priprema umoran uđeš u utakmicu i odigraš 60 minuta, normalno je da su noge “teške”, a u ovom periodu su i velike vrućine. Zbog toga je uvek teško proceniti na koliko smo trenutno procenata spremnosti, jer ti je uvek sve teško i misliš da nisi spreman, a u stvari to samo znači da si dobro radio i da si na visokom nivou. Tempiramo da budemo u top formi kada dođe onaj glavni deo u plej-ofu."
Evropa jeste prioritet, ali Slovenac kaže da je svaki stepenik ka uspehu jednako bitan.
"U Zvezdi se nikada ništa ne menja što se tiče očekivanja i ciljeva. Cilj je dupla kruna i ubeđen sam da će ove sezone opet biti tako, odnosno da ćemo svi i navijači, uprava, treneri i mi kao ekipa na kraju biti zadovoljni. Sezona je maraton, a ne sprint. Ima mnogo stepenika do kraja i moramo ići korak po korak. Znamo da su najvažnije utakmice sada na samom početku i svesni smo šta nosi Evropa, kako za državu, tako i za same finansije kluba. Zato želimo da odmah ovaj najteži deo odradimo kako treba i onda će cela sezona biti lepša. Sada je na nama da se maksimalno zategnemo, odradimo to kako treba i da na kraju avgusta budemo zadovoljni pred punom Marakanom."
Za kraj je pozvao navijače da ispune tribine i pruže snažnu podršku crveno-belima na premijeri nove superligaške sezone protiv Mačve.
"Naravno, kao i uvek do sada, imali smo fenomenalnu podršku navijača, kako širom Evrope, tako i u Srbiji. Zato pozivamo sve zvezdaše da dođu na prvu ligašku utakmicu u što većem broju, da nastavimo zajedno naš put do Lige šampiona i neka grmi Marakana", zaključio je Elšnik.