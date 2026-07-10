Elšnik optimista: Tempiramo formu za kraj plej-ofa, i punu Marakanu krajem avgusta

U kakvom fizičkom stanju je ekipa posle priprema u Austriji i pred generalnu probu sa Zenitom?

"Umor je prisutan, ali kada dođu ozbiljne utakmice, potrebno je da u noge uđe svežina. Zato se u poslednja dva dana pred meč smanjuje intenzitet rada, kako bismo spremni dočekali utakmicu i odigrali je na najbolji mogući način. Sada kada iz priprema umoran uđeš u utakmicu i odigraš 60 minuta, normalno je da su noge “teške”, a u ovom periodu su i velike vrućine. Zbog toga je uvek teško proceniti na koliko smo trenutno procenata spremnosti, jer ti je uvek sve teško i misliš da nisi spreman, a u stvari to samo znači da si dobro radio i da si na visokom nivou. Tempiramo da budemo u top formi kada dođe onaj glavni deo u plej-ofu."

Evropa jeste prioritet, ali Slovenac kaže da je svaki stepenik ka uspehu jednako bitan.

"U Zvezdi se nikada ništa ne menja što se tiče očekivanja i ciljeva. Cilj je dupla kruna i ubeđen sam da će ove sezone opet biti tako, odnosno da ćemo svi i navijači, uprava, treneri i mi kao ekipa na kraju biti zadovoljni. Sezona je maraton, a ne sprint. Ima mnogo stepenika do kraja i moramo ići korak po korak. Znamo da su najvažnije utakmice sada na samom početku i svesni smo šta nosi Evropa, kako za državu, tako i za same finansije kluba. Zato želimo da odmah ovaj najteži deo odradimo kako treba i onda će cela sezona biti lepša. Sada je na nama da se maksimalno zategnemo, odradimo to kako treba i da na kraju avgusta budemo zadovoljni pred punom Marakanom."

Za kraj je pozvao navijače da ispune tribine i pruže snažnu podršku crveno-belima na premijeri nove superligaške sezone protiv Mačve.

"Naravno, kao i uvek do sada, imali smo fenomenalnu podršku navijača, kako širom Evrope, tako i u Srbiji. Zato pozivamo sve zvezdaše da dođu na prvu ligašku utakmicu u što većem broju, da nastavimo zajedno naš put do Lige šampiona i neka grmi Marakana", zaključio je Elšnik.