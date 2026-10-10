Enrike preterao sa rotacijama, pa morao da koristi tešku artiljeriju da bi sprečio novi kiks

Potcenio je španski strateg večerašnjeg rivala. Ili je pak samo bio spreman da žrtvuje još koji bod zarad 'pravog' izdanja u Mančesteru naredne srede. Kako bilo, Enrike je na teren od prvog minuta poslao samo trojicu startera, četvoricu ukoliko među njih ubrajamo i trenutno najboljeg strelca ekipe u prvenstvu Ferana Toresa. Matvej Safonov je bio među stativama, Ašraf Hakimi na desnom boku, Žoao Neves u veznom redu, pomenuti Tores u špicu i to bi bilo to. Ostatak startne postavi činili su fudbaleri koji inače imaju ulogu drugopozivaca.

Među njima je i Lukas Beraldo kojem, da su na terenu bili Usman Dembele, Hviča Kvarachelija ili Vitinja, ne bi ni palo na pamet da izvede penal. Ovako je, u odsustvu najvećih zvezda, u vanrednoj situaciji, uzeo loptu, realizovao jedanaesterac i doneo Pari Sen Žermenu prednost u 19. minutu. Bio je to njegov tek šesti gol za francuski klub otkako je pre više od dve i po godine stigao na Park prinčeva, gol kojim je šampion Francuske trebalo da slomi otpor rivala. Ili se makar verovalo da će tako biti.

Međutim, dvostruki uzastopni šampion Evrope nije pokazao ništa što bi fudbalere Le Mana uplašilo. I zato je umesto drugog gola Pari Sen Žermena, početkom drugog poluvremena stigao izjednačujući. Luj Mafuta je u 54. minutu utrčao između dvojice protivničkih štopera i na idealan centaršut Luke Dalokaa zakucao loptu pod mrežu sa peterca, alarmiravši Luisa Enrikea. Četiri minuta kasnije Španac je sa klupe podigao Fabijana Ruiza, Hviču Kvaracheliju, Vitinju i Vorena Zair Emerija.

Već u 61. Pari Sen Žermen je ponovo imao prednost.

Ruiz je opalio sa oko 25 metara, Nikola Kocik mu jedva ukrotio udarac, ali i odbio loptu ispred Kvarachelije, koji mu je gurnuo kroz noge i tako došao do ligaškog prvenca u novoj sezoni. Nije ga do večeras imao ni Manes Aklijuš, ali je sredinom drugog poluvremena dobio loptu od Zair Emerija na boku, povukao je ka šesnaestercu i potom lukavo pogodio bliži ugao, zapečativši pobedu Parižana.

Pobedu koja je mogla da bude i ubedljivija da Dezire Due nije promašio penal u nadoknadi utakmice, ali koja je isto tako mogla da bude dovedena u pitanje da je Dam Gej u 71. minutu umesto prečke zatresao mrežu ili nekoliko minuta kasnije iskoristio još bolju priliku. Ali - nije, pa je PSŽ vezao treću pobedu u ligi i nakon kiksa Monaka (ispustio dva gola prednosti kao domaćin protiv Tuluza) smanjio zaostatak za liderom šampionata na samo tri boda.

FRANCUSKA 1 – 6. KOLO

Petak

Lans - Lion 2:1 (1:0)

/Sotoka 36, Udol 77 - Mera 85/

Subota

Lil - Avr 1:0 (1:0)

/Bakva 5/

Brest - Anže 5:1 (4:0)

/Ažork 9, Tusar 17, Lala 30pen, Balde 45, Embup 54/

Lorijan - Pariz 1:0 (0:0)

/Bernardo 68/

PSŽ - Le Man 3:1 (1:0)

/Beraldo 19pen, Kvarachelija 61, Aklijuš 68 - Mafuta 54/

Monako - Tuluz 2:2 (2:0)

/Diop 29, Ablin 38 - Tengstedt 48pen, Opong 59/

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