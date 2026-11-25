Kristijan Kivu je na jučerašnjoj konferenciji zamolio novinare da ne sude o njegovom Interu na osnovu poslednjih deset minuta meča sa Atalantom. Njegov zahtev bi mogao i da prođe da prethodno nismo videli mečeve Intera sa Napolijem, Udinezeom, Brižom, Romom i pre svega sa Milanom.

Nerazuri su previše oscilirali u ovoj sezoni da bi sve moglo da prođe sa „deset minuta blekauta u Bergamu“.

21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80)

Inter je na poslednje dve utakmice Lige šampiona zabeležio dve pobede i vratio se, nakon dva poraza, na putu koji bi mogao i da ga odvede do cilja da zauzme mesto među prvih osam timova i izbegne plej-of. Da bi realizovao taj plan, Inter bi morao da osvoji deset bodova na sledeća četiri okršaja u LŠ sa Štutgartom i Liverpulom na San Siru i sa Borusijom u Dortmundu i Slovanom u Bratislavi. Nije neostvarivo, ali nije ni lagana šetnja.

Pred meč sa Nemcima Kivu mora da se suoči sa tri problema. Prvi je odbrana. Nakon neuspelih eksperimenata sa Bisekom i Bastonijem u ulozi centralnog defanzivca i sa Stonsom koji još nije u sto posto formi, rumunski stručnjak je orijentisan da ponovo poveri Akanžiju ključeve odbrane.

(@Reuters)

INTER BEZ REŽISERA I SA JEDNIM ZDRAVIM NAPADAČEM

Problem na sredini terena je još ozbiljniji. Hakan Čalhanoglu će se vratiti na teren tek u 2027. godini, dok bi Zjelinjski trebalo da bude na raspolaganju sledeće nedelje, najverovatnije za meč protiv Đenove u Kupu Italije. U odsustvu Turčina i njegove prve alternative u ulozi režisera, šansu bi trebalo da dobije Petar Sučić, ali nije isključeno i da Aleksandar Stanković dobije drugu šansu, nakon meča sa Venecijom, u startnoj postavi.

U napadu je urgentna situacija, da ne kažemo alarmantna. Pio Espozito je jedini zdrav napadač na raspolaganju Kivuu. Markus Tiram se požalio na mišićne probleme i nije isključeno da bude, iz predostrožnosti, pošteđen večerašnjih napora. Otežavajuća okolnost je što Lautaro Martinez još uvek nema više od 30, maksimalno 45 minuta autonomije u nogama. Boni, podsetimo, se vraća u pogon za desetak dana.

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Sve nade Intera se polažu u Pija Espozita. Italijanski reprezentativac je u fantastičnoj seriji, osam golova na pet mečeva. Kuriozitet je da se Pio odblokirao upravo na prethodnom meču Lige šampiona protiv Fajenorda (bio je to i prvi pogodak Espozita u ovogodišnjoj LŠ) i od tada je redom rešetao mreže protiv Koma u Seriji A, Francuske i Belgije u Ligi nacija i Atalante prošle nedelje.

Meaca će i večeras biti popunjena do poslednjeg mesta, a među 75.000 gledalaca biće i preko četiri hiljada tifoza Štutgarta. Inače, tim Sebastijana Henesa nije počeo najbolje sezonu u Bundesligi, ali je promenio tendenciju u poslednja tri kola, jedina mrlja je poraz od Galatasaraja u prethodnom kolu Lige šampiona.

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Optimizam među Švabama je podigao povratak na teren Anđela Štilera. Ironija sudbine je da bi režiser Štutgarta trebalo kao hleb nasušni Interu. Inače, Štiler se povredio pre mesec dana i večeras će imati prvi nastup nakon 28. oktobra. Pre povrede Štiler je odigrao sve mečeve i postigao je četiri gola. Nije čudo što ga traži pola Evrope.

INTER 3-5-2: Pepo Martinez – Bisek, Akanži, Bastoni – Spens, Barela, Sučić (Stanković), Mhitarjan (Džons), Dimarko (Karlos Augusto) – Pio Espozito – Tiram (Lautaro Martinez)

ŠTUTGART 3-4-1-2: Zajmen – Jelč, Šabo, Hendriks – Leveling, Štiler, Promel, Mitelštadt – Fjorih – Undav, Demirović

GASPERINI BEZ STRAHA NA LUIS ENRIKEA

Odluka Đan Pjera Gasperinija da povede sa sobom Paula Dibalu na konferenciju za novinare je neka vrsta manifesta trenera Rome pred meč sa najboljim timom Evrope već dve godine. Roma je stigla u Pariz da se nadigrava. Uostalom, mečevi protiv Real Madrida, Mančester Junajteda, ali i protiv Udinezea, štaviše, baš meč protiv Frijulanaca je pokazao da Đalorosi ne znaju da čuvaju rezultat i da „upravljaju“ utakmicom umrtvljujući igru.

Prisustvo jednog igrača na konferenciji za novinare pred meč Lige šampiona nije samo po sebi garancija njegove pozicije u startnoj postavi, ali je malo verovatno da bi Dibala mogao da bude taj izuzetak koji potvrđuje pravilo. Koliko je atmosfera u Trigoriji postala zarazno pobednička govori i činjenica da je Dibala eksplicitno, prvi put, izrazio želju da završi svoju karijeru u Romi, odnosno da ne može da zamisli sebe u dresu nekog drugog tima.

Meč na Parku prinčeva će biti sudar najefikasnijeg tima u Ligi šampiona – PSŽ daje u proseku po pet golova na meču – i najubojitijeg napada u pet najjačih liga na svetu – Roma postiže tri gola po meču, roba koja se nije viđala južno od Alpa od 1950. godine.

21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)

Vrlo je indikativan i podatak koji ukazuje na široku lepezu igrača Rome i PSŽ-a koji su se upisali u listu strelaca u Ligi šampiona. Parižani imaju desetoricu igrača koji su zatresli mrežu u prethodna četiri meča LŠ, a Roma sedam. Kuriozitet je da je najbolji strelac PSŽ-a Fabijan Ruiz (četiri gola), bivši igrač Napolija, dok je u Romi vodeći matador Donjel Malen.

Rimljani se uzdaju u jedinu dvojicu igrača koja bi bila starteri i u ovom sastavu PSŽ-a: golmana Svilara i centarfora Malena. Roma sa Svilarom prima manje od 0,7 golova po meču, a Malen je na prethodnih 15 gostovanja u dresu Rome postigao 16 golova. Drugim rečima, sa Svilarom i Malenom, Đalorosi svaki meč počinju sa prednošću od 1-0.

Uprkos gubitku Kvarachelije i Duea – obojicu, najverovatnije, nećemo videti do kraja sezone – PSŽ ostaje ne samo favorit na večerašnjem okršaju već i za osvajanje LŠ. Luis Enrike može da bude zadovoljan povratkom na raspolaganje u pravom momentu kapitena Markinjosa i osvajača Zlatne lopte iz 2025. Dembelea.

Rimljani su doputovali u Pariz bez Renša i Pelegrinija tako da će Gasperini moći da rasporedi dobro minutažu svojih najboljih igrača imajući u vidu vrlo gust kalendar do Božića.

PSŽ 4-3-3: Safonov – Hakimi, Markinjos, Pačo, Mendes – Neves, Vitinja, Fabijan Ruiz – Dembele, Feran Tores, Alikuš

ROMA 3-4-1-2: Svilar – Mančini, Endika, Ermoso – Molina (Luli), Kristante, Kone, Vesli – Sule, Dibala (Mora, De Ron), Malen

LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO

Utorak

Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)

/Gul 78/

Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)

/Bogarde 90+2ag/

Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)

/Đekereš 10 - Bajer 55/

Komo - AEK 1:0 (0:0)

/Milja 57/

Fajenord - Porto 0:1 (0:1)

/Frohold 3/

Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)

/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/

RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)

/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/

Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)

/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/

Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)

/Ernandez 43, 57/

Sreda

18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)

18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10) MOZZART RELAX

21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)

21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60) MOZZART RELAX

21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)

21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80) MOZZART RELAX

21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)

21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)

*** kvote su podložne promenama