U situaciji gde je zabeleženo već devet poraza, gde je tim na četiri boda od mesta koje vodi u niži rang, mnoge stvari moraju u korenu da se seku. “ U Partizanu je uvek glavna stvar rezultat. U poslednje dve godine, više puta se menjao trener, to utiče na rezultat, ali ne pričam to kao alibi, jer je to svakako nedopustivo za Partizan. Nijedan trener nije imao priliku da odradi dvoje priprema sa ekipom osim Blagojevića. Moram da se vratim na početak, kad sam došao na funkciju. Svaki proces zahteva vreme, tako i put Partizana. Kad sam došao u klub, i kad sam razgovarao sa Dankom Lazovićem, bila su dva pravca u kojima Partizan može da ide. Jedan je bio da se kockamo, da uđemo u zaduženja, i da napadamo grupnu fazu u evropskim takmičenjima, ili da nastavimo ovaj proces, da se baziramo na igrače iz škole, i da dovedemo neke igrač u finansijskim okvirima koji su vam poznati. Složili smo se da nastavimo putem kojim smo krenuli. Odlučili smo se da preuzmemo rizik, svesni rizika, i krenemo tim putem. Naravno, nije niko očekivao da će ovakvi rezultati biti, većina igrača je igrala i prošle sezone. Mi smo trenutno deseti, i nijedna stvar o kojoj pričamo nas ne abolira, ali moramo biti svesni okolnosti u kojima klub funkcioniše i cele situacije”.

Vratio se popularni Raća na prethodno leto kad je kompletna uprava bila spremna da ode posle utakmice sa Hetafeom u Beogradu.

“Mi smo svesni odgovornosti koju nosimo, bili ste svedoci i letos, nakon utakmice sa Lučanima, mi smo svi podneli ostavke, bili smo spremni da odemo. U tom trenutku, dobili smo neviđenu podršku navijača, imali smo sastanak sa navijačima, oni su izrazili želju da mi ostanemo, ispalo je kao da mi bežimo od nečega, a poslednja stvar je da mi bežimo od odgovornosti. Ja sam u ovaj klub došao sa 19 godina autobusom, ovde sam ostvario snove, postao reprezentativac i otišao dalje. Ne radi se o tome da li će mene uprava da smeni, najmanji problem je da se ja pomerim, mi smo i tada dali mogućnost da odemo, i najmanji je problem da se ja pomerim, ali ja ne želim da bežim sad kad je teško i kad smo deseti. Mislim da bi računi trebalo da se svode u maju, ali razumemo nezadovoljstvo, jer rezultati nisu u skladu sa renomeom kluba”.

Efekat dovođenja Aleksandra Stanojevića imao je kratak pozitivni eho, ali se onda sve vrlo brzo vratilo na staro.

“Sale je tek stigao, imao je više utakmica nego treninga. Mi smo svesni nedostataka, naravno da ćemo na neki način osvežiti tim, biće pojačanja, svesni smo da je timu potreban napadač sa deset, petnaest golova, da su potrebni igrači koji će doneti kvalitet. Na tome se radi. Sigurno da će biti osvežen igrački kadar, što nekim igračima sa strane, što iz Teleoptika. U skladu sa situacijom. Na kraju ćemo zajedno doneti odluku i napraviti roster za proleće".

S obzirom na trenutnu krizu, mnogi se pitaju da li je ekipi potrebna pomoć psihologa.

“Razmišljali smo i o tome, ali u odnosu na činjenicu, istina je da u nekim utakmicama psihološki aspekt je igrao bitnu ulogu, ali to možemo da poistovetimo sa činjenicom da ovoj ekipi nedostaje lider, ili više njih. Nekada smo imali nekog Sašu Ilića ili Krstajića... Ne mislim na lidera, izgubili smo utakmicu, teško je, pa sad treba da se lupaju šamari. Naravno da ne. Igrač koji će da napravi faul, da digne ekipu, da izvrši pritisak na terenu, i taj segment imamo na umu, i pokušaćemo da korigujemo to u predstojećem prelaznom roku. Hijerarhijski, ja sam najodgovorniji za sportski sektor i rezultate. Ali opet se vraćam na okolnosti od kad sam ja ove. Način na koji smo se borili, sastavljali tim, ali falilo nam je vrlo malo, da je jedna od dve utakmice sa Hetafeom otišla u drugom pravcu, sada bismo pričali drugu priču. Naravno da je odgovornost na meni, ali pokušavam da podsetim navijače na okolnosti u kojima radimo, na stvari koje predstoje, i radimo na tome da izađemo iz krize”.

Neki smatraju da je klupska uprava dovođenje Saše Ilića iskoristila kao gromobran, pa smatraju da je angažovanje Petrovića pokušaj nečeg sličnog.

“Nipošto. To je isto kao da je Partizan potrošio Sašu Ilića, što smo čuli. Partizan mene ne može da potroši, moja je obaveza bila da dođem u klub, u situaciji u kojoj se nalazi. Da je sve sjajno, možda ne bih ni bio ovde, i ne smatram da sam ja bilo čiji gromobran, i da bilo ko može da me potroši ovde. Mi imamo zajednički cilj, i ne mislim da se bilo ko krije iza mene. Nisam se obraćao previše često, jer sam smatrao da treba da se obratim kada je nešto ozbiljno tema. Da smo prvi ili drugi, verovatno ne bih sazivao ovu konferenciju”.

Kao mnogo puta do sada, pričalo se o finansijama, koje su u odnosu na rezultate – nešto bolje.

“Kada je finansijski aspekt u pitanju, svakako da stojimo bolje, poslednja dva monitoringa smo prošli bez bilo čije pomoći, uz sredstva od prodaje igrača iz naše škole. Verujem da ste dobro upoznati, potraživanja se regulišu na vreme, plate su na vreme u poslednjih nekoliko meseci, Partizan ima oko 220 zaposlenih, i naša obaveza je da se to izmiruje na vreme, u tom smislu imamo mir. Verujem da će monitoring u januaru biti rešen bez većih problema, naravno, ako zanemarimo poreski dug koji je ogroman. Što se tiče igračkog kadra, to nije u skladu sa očekivanjima, i reagovaćemo u prelaznom roku i učiniti sve da stvari vratimo tamo gde svi želimo da budu”.

Onoliko koliko je loše u seniorima, jednako je loše i u omladincima. Trenutno su daleko od bilo kakve borbe za trofej. Štaviše, čini se da u istim nema potencijala za prvi tim Partizana.

“Što se tiče omladinske škole, konkretno omladinaca, omladinci se bore za opstanak ove godine, toj generaciji nedostaje više igrača koji su u prvom timu Teleoptika ili Partizana. Poenta je da se stvaraju igrači za prvi tim, i to je glavni cilj. Da mi hoćemo da jurimo titulu u omladinskoj ligi, mi bismo mogli da spustimo igrače, i da je osvojimo. Ta generacija je očerupana s razlogom”.