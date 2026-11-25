Vreme čitanja: 8min | sre. 25.11.26. | 13:22
“Nekada smo imali nekog Sašu Ilića ili Krstajića... Izgubili smo utakmicu, teško je, pa sad treba da se lupaju šamari. Naravno da ne”, rekao je sportski direktor Partizana
Trebalo je neko da progovori. I progovorio je – sportski sektor Partizana. Najpre Danko Lazović, a onda i Radosav Petrović. Neko bi mogao da pita – šta su čekali do sada? Parni valjak dugo nije bio ovako loš na terenu, nije se ovoliko mučio da pobedi bilo koga. Menjaju se treneri, a ekipa i dalje pokazuje iste boljke koje su je pratile od početka sezone.
Iz tog razloga, Petrović je na stadionu u Humskoj rešio da održi konferenciju za medije na kojoj je odgovarao na brojna pitanja. Jasno je nekadašnjem vezisti da ovako više ne može, ali opet ne želi da upire prst ni u koga. Prema njegovim rečima, treba sačekati kraj sezone, pa dati konačan sud.
“To su stvari koje se dešavaju, jasno nam je u kakvom klubu svi radimo. Računi se polažu u maju, kad se dodeljuju trofeji, ali prosto, u odnosu na okolnosti i mesto na tabeli, imao sam obavezu da odgovorim navijačima. Jasno je da imamo još tri kola do kraja, računi se svode u maju, ali ja imam malo drugačiji odnos kada je ovaj klub u pitanju, i zbog toga imam obavezu da se pojavim ispred vas. Da smo prvi, bilo bi lepo govoriti, ali sad kad smo deseti, moram da preuzmem odgovornost i odgovorim na sva pitanja i nedoumice”, rekao je Petrović.
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U situaciji gde je zabeleženo već devet poraza, gde je tim na četiri boda od mesta koje vodi u niži rang, mnoge stvari moraju u korenu da se seku.
“U Partizanu je uvek glavna stvar rezultat. U poslednje dve godine, više puta se menjao trener, to utiče na rezultat, ali ne pričam to kao alibi, jer je to svakako nedopustivo za Partizan. Nijedan trener nije imao priliku da odradi dvoje priprema sa ekipom osim Blagojevića. Moram da se vratim na početak, kad sam došao na funkciju. Svaki proces zahteva vreme, tako i put Partizana. Kad sam došao u klub, i kad sam razgovarao sa Dankom Lazovićem, bila su dva pravca u kojima Partizan može da ide. Jedan je bio da se kockamo, da uđemo u zaduženja, i da napadamo grupnu fazu u evropskim takmičenjima, ili da nastavimo ovaj proces, da se baziramo na igrače iz škole, i da dovedemo neke igrač u finansijskim okvirima koji su vam poznati. Složili smo se da nastavimo putem kojim smo krenuli. Odlučili smo se da preuzmemo rizik, svesni rizika, i krenemo tim putem. Naravno, nije niko očekivao da će ovakvi rezultati biti, većina igrača je igrala i prošle sezone. Mi smo trenutno deseti, i nijedna stvar o kojoj pričamo nas ne abolira, ali moramo biti svesni okolnosti u kojima klub funkcioniše i cele situacije”.
Vratio se popularni Raća na prethodno leto kad je kompletna uprava bila spremna da ode posle utakmice sa Hetafeom u Beogradu.
“Mi smo svesni odgovornosti koju nosimo, bili ste svedoci i letos, nakon utakmice sa Lučanima, mi smo svi podneli ostavke, bili smo spremni da odemo. U tom trenutku, dobili smo neviđenu podršku navijača, imali smo sastanak sa navijačima, oni su izrazili želju da mi ostanemo, ispalo je kao da mi bežimo od nečega, a poslednja stvar je da mi bežimo od odgovornosti. Ja sam u ovaj klub došao sa 19 godina autobusom, ovde sam ostvario snove, postao reprezentativac i otišao dalje. Ne radi se o tome da li će mene uprava da smeni, najmanji problem je da se ja pomerim, mi smo i tada dali mogućnost da odemo, i najmanji je problem da se ja pomerim, ali ja ne želim da bežim sad kad je teško i kad smo deseti. Mislim da bi računi trebalo da se svode u maju, ali razumemo nezadovoljstvo, jer rezultati nisu u skladu sa renomeom kluba”.
Efekat dovođenja Aleksandra Stanojevića imao je kratak pozitivni eho, ali se onda sve vrlo brzo vratilo na staro.
“Sale je tek stigao, imao je više utakmica nego treninga. Mi smo svesni nedostataka, naravno da ćemo na neki način osvežiti tim, biće pojačanja, svesni smo da je timu potreban napadač sa deset, petnaest golova, da su potrebni igrači koji će doneti kvalitet. Na tome se radi. Sigurno da će biti osvežen igrački kadar, što nekim igračima sa strane, što iz Teleoptika. U skladu sa situacijom. Na kraju ćemo zajedno doneti odluku i napraviti roster za proleće".
S obzirom na trenutnu krizu, mnogi se pitaju da li je ekipi potrebna pomoć psihologa.
“Razmišljali smo i o tome, ali u odnosu na činjenicu, istina je da u nekim utakmicama psihološki aspekt je igrao bitnu ulogu, ali to možemo da poistovetimo sa činjenicom da ovoj ekipi nedostaje lider, ili više njih. Nekada smo imali nekog Sašu Ilića ili Krstajića... Ne mislim na lidera, izgubili smo utakmicu, teško je, pa sad treba da se lupaju šamari. Naravno da ne. Igrač koji će da napravi faul, da digne ekipu, da izvrši pritisak na terenu, i taj segment imamo na umu, i pokušaćemo da korigujemo to u predstojećem prelaznom roku. Hijerarhijski, ja sam najodgovorniji za sportski sektor i rezultate. Ali opet se vraćam na okolnosti od kad sam ja ove. Način na koji smo se borili, sastavljali tim, ali falilo nam je vrlo malo, da je jedna od dve utakmice sa Hetafeom otišla u drugom pravcu, sada bismo pričali drugu priču. Naravno da je odgovornost na meni, ali pokušavam da podsetim navijače na okolnosti u kojima radimo, na stvari koje predstoje, i radimo na tome da izađemo iz krize”.
Neki smatraju da je klupska uprava dovođenje Saše Ilića iskoristila kao gromobran, pa smatraju da je angažovanje Petrovića pokušaj nečeg sličnog.
“Nipošto. To je isto kao da je Partizan potrošio Sašu Ilića, što smo čuli. Partizan mene ne može da potroši, moja je obaveza bila da dođem u klub, u situaciji u kojoj se nalazi. Da je sve sjajno, možda ne bih ni bio ovde, i ne smatram da sam ja bilo čiji gromobran, i da bilo ko može da me potroši ovde. Mi imamo zajednički cilj, i ne mislim da se bilo ko krije iza mene. Nisam se obraćao previše često, jer sam smatrao da treba da se obratim kada je nešto ozbiljno tema. Da smo prvi ili drugi, verovatno ne bih sazivao ovu konferenciju”.
Kao mnogo puta do sada, pričalo se o finansijama, koje su u odnosu na rezultate – nešto bolje.
“Kada je finansijski aspekt u pitanju, svakako da stojimo bolje, poslednja dva monitoringa smo prošli bez bilo čije pomoći, uz sredstva od prodaje igrača iz naše škole. Verujem da ste dobro upoznati, potraživanja se regulišu na vreme, plate su na vreme u poslednjih nekoliko meseci, Partizan ima oko 220 zaposlenih, i naša obaveza je da se to izmiruje na vreme, u tom smislu imamo mir. Verujem da će monitoring u januaru biti rešen bez većih problema, naravno, ako zanemarimo poreski dug koji je ogroman. Što se tiče igračkog kadra, to nije u skladu sa očekivanjima, i reagovaćemo u prelaznom roku i učiniti sve da stvari vratimo tamo gde svi želimo da budu”.
Onoliko koliko je loše u seniorima, jednako je loše i u omladincima. Trenutno su daleko od bilo kakve borbe za trofej. Štaviše, čini se da u istim nema potencijala za prvi tim Partizana.
“Što se tiče omladinske škole, konkretno omladinaca, omladinci se bore za opstanak ove godine, toj generaciji nedostaje više igrača koji su u prvom timu Teleoptika ili Partizana. Poenta je da se stvaraju igrači za prvi tim, i to je glavni cilj. Da mi hoćemo da jurimo titulu u omladinskoj ligi, mi bismo mogli da spustimo igrače, i da je osvojimo. Ta generacija je očerupana s razlogom”.
Jasno je da i u ovom trenutku ima interesovanja za neke igrače, Konkretno za Nikolu Simića i Dembu Seka. Minimum jedna prodaja biće nužna.
“U ovom trenutku je prerano da se pojavljuju zvanične ponude. Interesovanja postoje, verujemo da će biti izlaznih transfera i ove zime. Najviše se raspituju za Seka i Simića. Što se tiče igrača što su na pozajmicama, prerano je da sudimo. Za svaku potencijalnu kupovinu treba da se izjasnimo do kraja maja. Podsetio bih na činjenicu zašto smo doveli dosta igrača na pozajmicu. Pre svega, jer nismo imali novca da platimo obeštećenje. Ovako možemo da vidimo kako će da se uklopi i kakve ima kvalitete, i onda možemo da odlučimo da li ćemo ga otkupiti”.
U ovom momentu, mnogo igrača deluje nezadovoljno, pa se postavlja pitanje – da li je od prvog trenutka bilo tako?
“Kada su došli ovi igrači, puno ljudi je bilo oduševljeno. Nismo primetili nezadovoljstvo kada su dolazili. Gro igrača je igralo i bili su jesenji prvaci prošle sezone. Fudbal je takav. Ne može niko da me ubedi da je ovo ekipa za 10. mesto. Ne kupujem vreme time da pričam da ćemo biti bolji na proleće. Verujem u visoke ciljeve koje smo postavili. Moj status nije upitan nijednog trenutka”.
Sportski direktor je potvrdio da izlaženja iz finansijskih okvira neće biti (maksimalna plata 20.000 evra mesečno).
“Najverovatnije neće, ali donećemo tu odluku u narednom periodu, i u skladu sa pratećim okolnostima. Nećemo drastično se udaljavati od ovih okvira. Svesni smo da većina ekipa može da priušti platu od 20.000 evra mesečno. Nije ovo dugoročni plan”.
Ovakvo stanje nikome kome je Partizan u srcu ne prija. Rezultati se očekuju čak i u ovakvim uslovima.
“Da bi klub mogao da juri rezultat, mora da stane na noge. Igrači koje smo prodali su bili prvotimci godinu dana. Ne smemo zaboraviti situaciju koja je zatečena. Svesno se ušlo u rizik. Znao se put, svima je bio vrlo jasan. Rezultati će morati da trpe kako bismo uspostavili stabilizaciju. To ćemo ostvariti prodajom mladih igrača. Partizan nije razvojni klub, mora da napada trofeje i evropska takmičenja. Ne smemo da zanemarimo zatečenu situaciju. Svestan svega toga ušao sam u to. Sve ovo radimo kako bismo klub što pre doveli u konkurenciju za Evropu i domaće trofeje. Partizan mora da se bori za trofeje. Izgubili smo šanse za titulu, napadaćemo Kup Srbije. Taj trofej čekamo sedam godina, a donosi i dobru poziciju u evropskim kvalifikacijama".
Uprkos svemu lošem, sportski direktor crno-belih veruje da će klub, ipak, stati na noge i krenuti sa boljim rezultatima.
“Ne bih sada licitirao i predviđao, mislim da će Partizan uspeti da se stabilizuje. To će nam doneti konkurentnost u takmičarskom smislu. Konsekvence su jasne ako se ne ostvare planovi. U tom trenutku, kada vreme dođe, svodićemo račune. Što se tiče finansija, siguran sam da ćemo ostvariti planove i ciljeve. Živi smo u Kupu Srbije. Siguran sam da će Partizan naredne sezone napadati i ostvarivati najviše ciljeve, sa mnom ili bez mene. Mi upravo pričamo o finansijskoj stabilnosti. Sve ove stvari koje sam govorio do sada, način na koji je stvaran ovaj tim, promena trenera, neke nesrećne okolnosti... Fudbal je živa stvar, izgubili smo puno utakmica, što je svakako nedopustivo, ali to je fudbal”, zaključio je Petrović.