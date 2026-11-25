Gvardiola se otvorio: Koji klub mu je bio najveći izazov, kog igrača je hteo da trenira, ko ga je učinio posebnim
Vreme čitanja: 4min | sre. 25.11.26. | 12:31
"Morali smo svi da trčimo za tebe, nekad nisi prelazio po 50 metara"...
Jedan od najboljih i najpopularnijih trenera današnjice, po mnogima najveći fudbalski revolucionar - Pep Gvardiola (55), govorio je na razne teme gostujući u TV emisiji svog nekadašnjeg saigrača Romarija.
Pored dela gde je priznao da je pregovarao sa Paolom Maldinijem i Leonardom oko preuzimanja reprezentacije Italije, Katalonac je otkrio koji klub je za njega predstavljao najveći izazov, odnosno šta ga to izdvaja od ostalih trenera. Takođe, ispričao je kog igrača je žarko želeo da trenira, ali nije uspeo da ga ubedi da dođe u njegov tadašnji klub.
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"Voleo bih da sam imao priliku da radim sa Nejmarom", kazao je Pep. I šansa je zaista postojala, kako tvrdi...
"Kada sam prelazio iz Barselone u Bajern, održavao se neki sastanak UEFA. Tada su već kružile glasine da bi Nejmar mogao da pređe u Barselonu, ali posao još nije bio završen. Sedeo sam sa njim nasamo u jednoj prostoriji i pokušao da ga ubedim da dođe u Minhen. Malo smo razgovarali o fudbalu, a onda je on... Prosto, odlučio je da ipak ode u Barselonu“.
Gvardiola se naosvajao trofeja u Bajernu, međutim izostalo je ono zbog čega je doveden - Liga šampiona.
"Najveći, a ujedno i najteži izazov bio je dolazak u Nemačku. Sve se događa u trenutku kada je Bajern, pod vođstvom Jupa Hajnkesa, upravo osvojio triplu krunu. Bio je to zaista težak period za mene. Trebalo je pridobiti igrače... Ne zato što nisu bili spremni na saradnju, već zato što su iza sebe imali sezonu u kojoj su osvojili sve što se moglo osvojiti. Znate, kada sam preuzeo Barselonu, ekipa je završila prvenstvo sa 18 bodova manje od Real Madrida. Kada dođete u tim koji se nalazi u takvoj situaciji, igrači su spremniji da vas saslušaju, jer stvari ne funkcionišu kako treba, i oni žele promene. Ali kada preuzmete ekipu koja je upravo osvojila triplu krunu, šta joj još možete ponuditi? Nije postojalo ništa što je mogla da osvoji, a da već nije osvojila. Ipak, moram da istaknem da su mi mnogi igrači u Minhenu neizmerno pomogli – od Filipa Lama i Tonija Krosa, do Manuela Nojera i Tomasa Milera“.
Romarija je zamenimalo šta Pep misli o načinu na koji se Kristijano Ronaldo oprostio od nacionalnog tima...
"Fudbalski savez Portugala mora da obezbedi dostojanstven kraj karijere za Ronalda. Zapravo, obe strane moraju da ulože napor kako bi osigurale prikladan oproštaj. Kristijano svakako ne bi trebalo da napusti reprezentaciju na ovakav način. Ne smeju da dozvole da ode ovako. On je bio izuzetno važna ličnost, ne samo za sebe i Portugaliju, već i za buduće generacije portugalskih fudbalera. Moraju da shvate da on zaslužuje da ode pod svojim uslovima. Postoje izuzetni igrači, a Kristijano Ronaldo jedan je od njih. Zato ova situacija mora da se ispravi. Trebalo bi organizovati proslavu na kojoj će Ronaldo osetiti ljubav svojih sunarodnika. S druge strane, i on mora da preuzme inicijativu i kaže: Hajde da okrenemo novi list. Njegova karijera ne bi trebalo da se procenjuje na osnovu poslednjih mesec ili dva, niti zbog neslaganja sa jednom ili dve osobe".
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Upitan je Gvardiola i da prokomentariše razliku između evropskog i južnoameričkog fudbala...
"Razlike se gube. Španski fudbal danas je više južnoamerički nego što igra bilo koji južnoamerički tim. Zapravo, niko ne igra bolje fudbal od Španije. Zašto? Zato što decu u akademijama počinju da obučavaju već sa sedam ili osam godina. Pogledajte bilo koji tim - svi igraju na isti način. Njihove selekcije od 14, 16, 18 godina, 21 godine, već decenijama stižu do polufinala, finala, osvajaju trofeje. Isto je u košarci i rukometu. Španska kultura razumevanja igre metodologija rada su najbolje na svetu".
Romario se u jednom trenutku našalio (ili možda nije): Da li sam kao igrač pravio mnogo problema, kako me pamtiš?
"Morali smo svi da trčimo za tebe, nekad nisi prelazio po 50 metara", kroz osmeh je rekao Pep. "Ti, Mesi, Kristijano Ronaldo, R9 i Rivaldo, imali ste tu sposobnost da možete da kažete: 'želim da dobijem tu utakmicu - i onda je dobijete".
Na kraju, Gvardiola je kratko i jasno odgovorio na pitanje šta ga čini posebnim u odnosu na druge trenere, šta ga odvaja?
"Šta me odvaja? Mesi".