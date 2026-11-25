"Voleo bih da sam imao priliku da radim sa Nejmarom", kazao je Pep. I šansa je zaista postojala, kako tvrdi...

"Kada sam prelazio iz Barselone u Bajern, održavao se neki sastanak UEFA. Tada su već kružile glasine da bi Nejmar mogao da pređe u Barselonu, ali posao još nije bio završen. Sedeo sam sa njim nasamo u jednoj prostoriji i pokušao da ga ubedim da dođe u Minhen. Malo smo razgovarali o fudbalu, a onda je on... Prosto, odlučio je da ipak ode u Barselonu“.

Gvardiola se naosvajao trofeja u Bajernu, međutim izostalo je ono zbog čega je doveden - Liga šampiona.

"Najveći, a ujedno i najteži izazov bio je dolazak u Nemačku. Sve se događa u trenutku kada je Bajern, pod vođstvom Jupa Hajnkesa, upravo osvojio triplu krunu. Bio je to zaista težak period za mene. Trebalo je pridobiti igrače... Ne zato što nisu bili spremni na saradnju, već zato što su iza sebe imali sezonu u kojoj su osvojili sve što se moglo osvojiti. Znate, kada sam preuzeo Barselonu, ekipa je završila prvenstvo sa 18 bodova manje od Real Madrida. Kada dođete u tim koji se nalazi u takvoj situaciji, igrači su spremniji da vas saslušaju, jer stvari ne funkcionišu kako treba, i oni žele promene. Ali kada preuzmete ekipu koja je upravo osvojila triplu krunu, šta joj još možete ponuditi? Nije postojalo ništa što je mogla da osvoji, a da već nije osvojila. Ipak, moram da istaknem da su mi mnogi igrači u Minhenu neizmerno pomogli – od Filipa Lama i Tonija Krosa, do Manuela Nojera i Tomasa Milera“.