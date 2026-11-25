LIL - BAJERN (tip 2, kvota 1,63) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Francuzi su još bez pobede u ovom ciklusu Lige šampiona. Bajern je s druge strane neporažen, ima dve pobede i dva nerešena rezultata. Bavarska mašinerije je takođe u izuzetnoj seriji od 22 utakmice u svim takmičenjima bez poraza. Više o ovoj utakmici pročitajte OVDE.

INTER - ŠTUTGART (tip 1, kvota 1,45) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Nerazuri su vezali tru utakmice bez poreza (dve pobede i remi). Prošlog vikenda su sa Atalantom odigrali 4:4. S druge strane Štutgart pokazuje znake oporavka, u poslednjih pet mečeva ima tri pobede, remi i poraz u tri takmičenja. Inter je ipak jasan favorit u ovom meču. Više o meču OVDE.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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PSŽ - ROMA (tip 1, kvota 1,50) - početak 21.00

Branilac pehara Lige šampiona iz Pariza deluje nezadrživo. Tim Luisa Enrikea je u fantastičnoj seriji od 12 uzastopnih pobeda u prvenstvu i Ligi šampiona. Roma je dobila četiri od poslednjih pet mečeva i spremna stiže na megdan Svecima. Više o meču vidite OVDE.

KLUB BRIŽ - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,65) - početak 21.00

Pobede nad Kristal Palasom i Mančester Junajtedom vratile su tim Andonija Iraole na pravi kolosek. Ipak, biće na popriličnom iskušenju jer Klub Briž ima deset pobeda i remi na poslednjih 11 mečeva. Više o ovom meču pročitajte OVDE.

ATLETIKO MADRID - VIKING (tip 1, kvota 1,12) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Tim Dijega Simeonea je slavio u gradskom derbiju sa Hetafeom (3:0), pokazavši da je zaboravio poraze od Bajerna i Barselone. Madriđanima ide na ruku što je Viking u poslednje vreme slab u gostima, ima tri uzastopna poraza na strani.

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