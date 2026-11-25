Doktor Unai i mister Emeri - dovede te na pozajmicu pa zatoči i baci ključ
Vreme čitanja: 4min | sre. 25.11.26. | 13:08
Trener Aston Vile protiv Galatasaraja na klupu stavio čak dvojicu golmana, ali ne i Alehandra Garnaća koji je bio potpuno spreman. Garnaćov slučaj preslikan onom Harvija Eliota iz prošle sezone
Čudne se stvari zbivaju na Vila Parku već drugu sezonu zaredom. Niko ne spori da je Unai Emeri odličan trener, njegov CV i trofeji govore u prilog tome. Činio je čuda sa Seviljom godinama, napravivši od Lige Evrope privatno igralište za klub iz Andaluzije između 2013. i 2016. Podigao je kasnije isti pehar i sa Viljarealom, a onda prošle sezone na tron LE uzdigao i Aston Vilu.
Tim iz Birmingema usput je završio premijerligašku sezonu na četvrtom mestu, i potpuno zasluženo se po dva osnova kvalifikovao za Ligu šampiona. Stekao je i simpatije mnogih neutralnih ljubitelja fudbala širom Evrope, naročito posle hrabrog i otvorenog fajta sa Pari Sen Žermenom u premijernom meču ove sezone, Superkupu Evrope, uprkos porazu od 2:1.
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Krenula je Vila silovito u LŠ, ostvarila tri pobede u prva tri meča, pa ni dva poraza u nizu, od Barselone i Galatasaraja sinoć u gostima (0:1), ne bi trebalo da im naškode previše.
21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)
Ono što, međutim, više od poraza u Istanbulu izaziva nezadovoljstvo u Engleskoj, a naročito među navijačima Vile, jeste neobičan slučaj Alehandra Garnaća. Sinoć se ofanzivac na pozajmici iz Čelsija nije našao ni u protokolu iako je Emeri imao pravo na 12 rezervnih igrača, ali izabrao samo 11 i među njima čak i dva rezervna golmana. Ali ne i Garnaća, premda 22-godišnji Argentinac nije povređen.
Ovakav potez upalio je alarme na Ostrvu, jer upada u oči podatak da je Garnaćo od dolaska sa Stamford Bridža odigrao svega 106 minuta u sedam mečecva u svim takmičenjima za Vilu. Šansu je dobijao na kašičicu, ulazeći s klupe u završnim trenucima i - shodno tome - do sada je bez ikakvog učinka. Očigledno je Unai Emeri nezadovoljan svojim poslednjim pojačanjem, a sve su glasnije i spekulacije da je posredi još nešto - svesno "zamrzavanje" Garnaća da se ne bi aktivirala otkupna klauzula.
Već viđeno, reći će vam zabrinute pristalice kluba sa Vila Parka. Gotovo identična situacija dogodila se prošle sezone sa još jednim pozajmljenim igračem - Harvijem Eliotom iz Liverpula. Omaleni vezista stigao je uz velike nade i očekivanja s obe strane, ali je sezonu u Birmingemu završio sa jednocifrenim brojem nastupa, ne odigravši ni minut od marta 2026. Već u januaru se znalo da od trajnog dogovora nema ništa, pa samim tim ni minuta za Eliota. Emeri je kasnije priznao da je razlog za to bila i visoka otkupna klauzula od oko 35.000.000 funti, koja bi se automatski aktivirala da je ovaj upisao više nastupa u dresu Vile.
Ni u slučaju Garnaća nije poznato koliki je predviđeni "prag" utakmica neohodnih za obavezni otkup i da li se tiču samo Premijer lige ili ukupnog broja mečeva u svim takmičenjima. To su, na kraju, poverljivi podaci iz ugovora, koje zvanično znaju samo dva kluba, igrač i niko drugi. Ipak, evidento je da se u Aston Vili ponavlja isti obrazac iz sezone u sezonu, i da Garnaćo neće izbeći sudbinu svog prethodnika. Da li su u pitanju dva lica Unaija Emerija, ili je posredi nesaglasje između stručnog štaba i sportskog direktora pri angažovanju igrača, tek ishod je identičan.
Upitan posle poraza od Galate za razloge Garnaćovog izostanka, španski stručnjak je u svom stilu bio kratak.
"Danas su ovde bili igrači za koje smatram da su najbolji izbor da budu sa nama".
S druge strane, sam Emeri je bio vrlo zainteresovan da posle šestomesečne pozajmice otkupi Markusa Rašforda u leto 2025. Reprezentativac Engleske odigrao je 17 utakmica i postigao četiri gola i upisao pet golova za Vilu. Oživeo je svoju karijeru, a birmingemski klub je ozbiljno razmatrao mogućnost da otkupi njegov ugovor za oko 40.000.000 funti. Avaj, Rašford je, kako su preneli mediji, želeo da nastavi karijeru u klubu koji se redovno bori za najveće trofeje i igra važnu ulogu u Ligi šampiona. I izbor je pao na Barselonu.
Možda bi Vila konačno trebalo da odustane od pozajmica jer tu nešto evidentno ne štima.
LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO
Utorak
Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)
/Gul 78/
Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)
/Bogarde 90+2ag/
Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)
/Đekereš 10 - Bajer 55/
Komo - AEK 1:0 (0:0)
/Milja 57/
Fajenord - Porto 0:1 (0:1)
/Frohold 3/
Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)
/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/
RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)
/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/
Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)
/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/
Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)
/Ernandez 43, 57/
Sreda
18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)
18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10)
21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)
21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60)
21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)
21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80)
21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)
21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0)
21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)
*** kvote su podložne promenama