Tim iz Birmingema usput je završio premijerligašku sezonu na četvrtom mestu, i potpuno zasluženo se po dva osnova kvalifikovao za Ligu šampiona. Stekao je i simpatije mnogih neutralnih ljubitelja fudbala širom Evrope, naročito posle hrabrog i otvorenog fajta sa Pari Sen Žermenom u premijernom meču ove sezone, Superkupu Evrope, uprkos porazu od 2:1.

Čudne se stvari zbivaju na Vila Parku već drugu sezonu zaredom. Niko ne spori da je Unai Emeri odličan trener, njegov CV i trofeji govore u prilog tome. Činio je čuda sa Seviljom godinama, napravivši od Lige Evrope privatno igralište za klub iz Andaluzije između 2013. i 2016. Podigao je kasnije isti pehar i sa Viljarealom, a onda prošle sezone na tron LE uzdigao i Aston Vilu.

Krenula je Vila silovito u LŠ, ostvarila tri pobede u prva tri meča, pa ni dva poraza u nizu, od Barselone i Galatasaraja sinoć u gostima (0:1), ne bi trebalo da im naškode previše. 21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70) Ono što, međutim, više od poraza u Istanbulu izaziva nezadovoljstvo u Engleskoj, a naročito među navijačima Vile, jeste neobičan slučaj Alehandra Garnaća. Sinoć se ofanzivac na pozajmici iz Čelsija nije našao ni u protokolu iako je Emeri imao pravo na 12 rezervnih igrača, ali izabrao samo 11 i među njima čak i dva rezervna golmana. Ali ne i Garnaća, premda 22-godišnji Argentinac nije povređen.

Ovakav potez upalio je alarme na Ostrvu, jer upada u oči podatak da je Garnaćo od dolaska sa Stamford Bridža odigrao svega 106 minuta u sedam mečecva u svim takmičenjima za Vilu. Šansu je dobijao na kašičicu, ulazeći s klupe u završnim trenucima i - shodno tome - do sada je bez ikakvog učinka. Očigledno je Unai Emeri nezadovoljan svojim poslednjim pojačanjem, a sve su glasnije i spekulacije da je posredi još nešto - svesno "zamrzavanje" Garnaća da se ne bi aktivirala otkupna klauzula. Već viđeno, reći će vam zabrinute pristalice kluba sa Vila Parka. Gotovo identična situacija dogodila se prošle sezone sa još jednim pozajmljenim igračem - Harvijem Eliotom iz Liverpula. Omaleni vezista stigao je uz velike nade i očekivanja s obe strane, ali je sezonu u Birmingemu završio sa jednocifrenim brojem nastupa, ne odigravši ni minut od marta 2026. Već u januaru se znalo da od trajnog dogovora nema ništa, pa samim tim ni minuta za Eliota. Emeri je kasnije priznao da je razlog za to bila i visoka otkupna klauzula od oko 35.000.000 funti, koja bi se automatski aktivirala da je ovaj upisao više nastupa u dresu Vile.