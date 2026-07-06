Evo šta ste propustili 25. dana Mundijala: Halandovo veče za anale Svetskih prvenstava

Brazil ide kući, a Norveška ide u četvrtfinale i ne plaši se da igra fudbal protiv bilo koga! Sa Erlingom Halandom kao udarnom pesnicom, videćemo ko može da zaustavi ovaj simpatični tim koji vesla li vesla ka istoriji… Brazil nije mogao. Niti je zaslužio.

Golovima plavokose gol-mašine u poslednjih 15 minuta meča za konačnih 2:1, Norvežani su ostvarili najveći uspeh u istoriji tamošnjeg fudbala i eliminisali Selesao sa Svetskog prvenstva. Zasluženo, dopadljivo, fudbalski dominantno... Sa trenutno najboljim centarforom sveta za kojeg deluje da ne postoji rešenje.