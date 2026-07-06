Radovan Pankov bi mogao u Indoneziju, iako mu Korejci nude 500.000 dolara
Vreme čitanja: 1min | pon. 06.07.26. | 10:48
Očigledno će bivši štoper Crvene zvezde put Azije
Od proleća ove godine, kada je postalo jasno da Radovan Pankov neće produžiti ugovor sa varšavskom Legijom, Azija se pominjala kao potencijlana destinacinja nekadašnjeg štopera Crvene zvezde. Uglavnom Japan i Južna Koreja.
Međutim, zamimljiva vest stiže ovog jutra sa najvećeg kontinenta. Naime, pojedini mediji iz Indonezije pišu da bi Radovan Pankov mogao da pojača redove Persije iz Džakarte. I da, vrlo verovatno, igra u tandemu sa hrvatskim internacionalcem Denisom Kolingerom.
Izabrane vesti
Persija iz Džakarte je najveći indonežanski klub. Ima 11 titula prvak države i igra na velelepnom stadionu Džakarta Internešnal. Ipak, u pomenutoj vesti se apostrofira da će Persija imati težak zadatak, jer je za Radovana Pankova zainteresovan i Dženbuk Motors. Taj klub je spreman da Pankovu obezbedi godišnju zaradu od 500.000 dolara.
Radovan Pankov je za Crvenu zvezdu igrao četiri godine i osvojio isto toliko titula i dva kupa. Ostao je upameć kao junak iz Kopenhagena kada je u maratonskoj penal seriji dva puta pogađao mrežu domaćina i doprineo plasmanu u plej-of za Ligu šampiona.
Posle Crvene zvezde igrao je vrlo uspešno za Legiju iz Varašave tri sezone.