Radovan Pankov bi mogao u Indoneziju, iako mu Korejci nude 500.000 dolara

Persija iz Džakarte je najveći indonežanski klub. Ima 11 titula prvak države i igra na velelepnom stadionu Džakarta Internešnal. Ipak, u pomenutoj vesti se apostrofira da će Persija imati težak zadatak, jer je za Radovana Pankova zainteresovan i Dženbuk Motors. Taj klub je spreman da Pankovu obezbedi godišnju zaradu od 500.000 dolara.

Radovan Pankov je za Crvenu zvezdu igrao četiri godine i osvojio isto toliko titula i dva kupa. Ostao je upameć kao junak iz Kopenhagena kada je u maratonskoj penal seriji dva puta pogađao mrežu domaćina i doprineo plasmanu u plej-of za Ligu šampiona.

Posle Crvene zvezde igrao je vrlo uspešno za Legiju iz Varašave tri sezone.