FSS još bez komesara za suđenje, odluka pada u ponedeljak

Lome se koplja, vodi se borba, ali Fudbalski savez Srbije još nema predsednika sudijske komisije, iako je do početka nove sezone Mozzart Bet Superlige ostalo tačno sedam dana.

Na današnji dan niko pouzdano ne zna ko će biti čovek koji će delegirati sudije za utakmice prvog kola, što je potpuno neverovatno. Konačna odluka, ipak, trebalo bi da se donese ponedeljak.