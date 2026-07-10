FSS još bez komesara za suđenje, odluka pada u ponedeljak

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Vreme čitanja: 1min | pet. 10.07.26. | 16:17
Opcija De Bleker ili domaći kadar
Lome se koplja, vodi se borba, ali Fudbalski savez Srbije još nema predsednika sudijske komisije, iako je do početka nove sezone Mozzart Bet Superlige ostalo tačno sedam dana.
Na današnji dan niko pouzdano ne zna ko će biti čovek koji će delegirati sudije za utakmice prvog kola, što je potpuno neverovatno. Konačna odluka, ipak, trebalo bi da se donese ponedeljak.
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Za prvi dan naredne nedelje predsednik FSS-a Dragan Džajić zakazao je sednicu Izvršnog odbora na kojoj će se glasati oko novog šefa sudijske komisije, sudijskih lista...
Kada je otišao Domeniko Mesina sa funkcije, odmah se otvorila diskusija na temu da li bi i naredni predsednik sudijske komisije trebalo da bude stranac ili da se rešenje potraži među domaćim kadrom. Kada su stranci u pitanju, izbor je pao na Franka de Blekera, nekadašnjeg belgijskog arbitra, ali za sada nije sto odsto sigurno da će većina članova Izvršnog odbora dići ruke za njega u ponedeljak, iako deluje da većina naginje na tu stranu.
Druga opcija je da poverenje dobije neko sa domaće scene, najviše se pominje ime nekadašnjeg arbitra Dragomira Tanovića.
Ponedeljak je, dakle, Dan D.