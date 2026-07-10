Optuživan za nameštanje mečeva, Janaj mu dao novi ugovor
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 16:47
Vlasnika Hapoela iz Tel Aviva zanima samo kvalitet igara Antonija Blejknija; Kesler Edvards potpisao za Virtus
Evroligaši se užurbano pojačavaju za narednu sezonu, a pored jurnjave za najtalentovanijim košarkašima na tržištu, oni najozbiljniji prvo gledaju da zadrže ključne igrače u svojim redovima. Takva situacija je upravo sa Hapoelom iz Tel Aviva.
Naime, Antonio Blejkni je u najmanju ruku kontroverzan košarkaš. Američki bek je bio optužen da je nameštao mečeve dok je nastupao u Kini, u ceo slučaj je umešan veliki broj košarkaša, a sama istraga još nije zaključena. Međutim, Ofer Janaj očigledno mari samo za jedno, a to je – kvalitet njegovih igara.
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Po tom parametru se nekadašnji NBA košarkaš zaista izdvaja, jedan je od najboljih „čistih“ skorera u Evroligi i kada je njegov dan zaista ume da zatrpa koš protivnika i reši utakmicu. To je vlasnik izraelske ekipe i te kako znao da prepozna, te je ponudio bivšem igraču Čikago Bulsa novi ugovor, koji je ovaj oberučke prihvatio.
Saradnja će, kako javlja Basket News, biti produžena na tri godine, a Blejkni je izuzetno bitan šraf izraelske ekipe jer je u njoj proveo već dve sezone, te osvojio Evrokup 2025. godine.
Blejkni je tokom minule sezone u elitnom evropskom takmičenju prosečno beležio 13,2 poena, 2,3 skoka i jednu asistenciju za 22 minuta na parketu.
„Veoma sam srećan što sam potpisao produžetak ugovora i što ću i sledeće sezone nositi isti dres. Spreman sam da se vratim na teren. Pred nama je još dugačak put“, izjavio je Blejkeni povodom potpisivanja novog ugovora.
„Prošle sezone nismo uspeli da ostvarimo sve ciljeve, ali pošto smo ostali na okupu i sačuvali kostur tima, daćemo sve od sebe da u predstojećoj godini napravimo korak više“, zaključio je američki košarkaš.
Podsećamo, Hapoel je obezbedio potpise Tamira Blata i Amira Kofija, dok je blizu da isto učini i sa Zekom Ledejom, te je jasno da će izraelski klub biti i te kako konkurentan i u narednoj evroligaškoj sezoni.
Kada ima dolazaka ima i odlazaka, što je potpuno razumljivo, a sportski sektor ekipe iz Tel Aviva je procenio da će se u sledećoj sezoni moći bez nekadašnjeg NBA košarkaša Keslera Edvardsa.
Bivši igrač Bruklin Netsa, Sakramento Kingsa i Dalas Meveriksa potpisaće višegodišnji ugovor sa Virtusom iz Bolonje, javlja isti izvor. Edvarsov odlazak je bio očekivan, jer momak koji je u februaru zadužio opremu Hapoela nije opravdao očekivanja – u Evroligi je prosečno beležio 3,8 poena i 3,4 skoka.
Krilni košarkaš je većinu karijere praktično proveo u Dži ligi, gde je beležio solidne brojke, ali je jasno da tranzicija iz razvojne američke lige ka elitnom evropskom takmičenju ne teče uvek glatko. Kako mu je sledeća stanica Bolonja, ostaje da vidimo da li će upravo u Italiji uspeti da oživi karijeru.