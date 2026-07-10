Optuživan za nameštanje mečeva, Janaj mu dao novi ugovor

Po tom parametru se nekadašnji NBA košarkaš zaista izdvaja, jedan je od najboljih „čistih“ skorera u Evroligi i kada je njegov dan zaista ume da zatrpa koš protivnika i reši utakmicu. To je vlasnik izraelske ekipe i te kako znao da prepozna, te je ponudio bivšem igraču Čikago Bulsa novi ugovor, koji je ovaj oberučke prihvatio.

Saradnja će, kako javlja Basket News, biti produžena na tri godine, a Blejkni je izuzetno bitan šraf izraelske ekipe jer je u njoj proveo već dve sezone, te osvojio Evrokup 2025. godine.

Blejkni je tokom minule sezone u elitnom evropskom takmičenju prosečno beležio 13,2 poena, 2,3 skoka i jednu asistenciju za 22 minuta na parketu.

„Veoma sam srećan što sam potpisao produžetak ugovora i što ću i sledeće sezone nositi isti dres. Spreman sam da se vratim na teren. Pred nama je još dugačak put“, izjavio je Blejkeni povodom potpisivanja novog ugovora.

„Prošle sezone nismo uspeli da ostvarimo sve ciljeve, ali pošto smo ostali na okupu i sačuvali kostur tima, daćemo sve od sebe da u predstojećoj godini napravimo korak više“, zaključio je američki košarkaš.

Podsećamo, Hapoel je obezbedio potpise Tamira Blata i Amira Kofija, dok je blizu da isto učini i sa Zekom Ledejom, te je jasno da će izraelski klub biti i te kako konkurentan i u narednoj evroligaškoj sezoni.