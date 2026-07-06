Hajduku na račun leže 3.000.000 evra od Vulvsa

Dinamo je prethodnih godina na Maksimir unosio džakove para – koliko je toga završilo u klupskoj kasi, a koliko se negde usput rasulo je druga tema – znao je papreno da proda u eri Zdravka Mamića, a i po njegovom odlasku iz kluba. Senka zagrebačkog kluba nadvila se nad celom ligom, iz nje je tek na momente uspevala da proviri Rijeka. Konkretno dva puta. Sve što je Hajduk uspeo jeste da dođe do drugog mesta, tako je duže od dve decenije.

Kada nema rezultata, kada izostaju trofeje i igranje na međunarodnoj sceni, onda i prodaja ide teže. Bude je tu i tamo, ali cena ne bude jaka. Sa tek dva zaista velika transfera na Poljudu mogu da se pohvale – Lukom Vuškovićem i Nikolom Vlašićem. Samo za njih dvojicu splitski klub dobio je preko 10.000.000 evra. Vreme je da još jednog igrača pošalju na Ostrvo, ali ni izbliza za tu sumu.