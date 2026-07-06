Hajduku na račun leže 3.000.000 evra od Vulvsa
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 19:22
Niko Sigur ide na Ostrvo
Dinamo je prethodnih godina na Maksimir unosio džakove para – koliko je toga završilo u klupskoj kasi, a koliko se negde usput rasulo je druga tema – znao je papreno da proda u eri Zdravka Mamića, a i po njegovom odlasku iz kluba. Senka zagrebačkog kluba nadvila se nad celom ligom, iz nje je tek na momente uspevala da proviri Rijeka. Konkretno dva puta. Sve što je Hajduk uspeo jeste da dođe do drugog mesta, tako je duže od dve decenije.
Kada nema rezultata, kada izostaju trofeje i igranje na međunarodnoj sceni, onda i prodaja ide teže. Bude je tu i tamo, ali cena ne bude jaka. Sa tek dva zaista velika transfera na Poljudu mogu da se pohvale – Lukom Vuškovićem i Nikolom Vlašićem. Samo za njih dvojicu splitski klub dobio je preko 10.000.000 evra. Vreme je da još jednog igrača pošalju na Ostrvo, ali ni izbliza za tu sumu.
Izabrane vesti
Niko Sigur biće neko ko će napuniti budžet i makar malo popraviti finansijsku situaciji. Prema informacijama Skaj sporta, na račun Hajduka leći će 3.000.000 evra od Vulverhemptona.
Igrao je Niko Sigur u mlađim kategorijama Hrvatske, nije dobio poziv Zlatka Dalića i – promenio je sportsko državljanstvo. Momak rođen u Kanadi odlučio je da igra za zemlju u kojoj je prohodao. Debitovao je kod Džesija Marša i ukazao mu je poverenje na Mundijalu.
Tri nastupa upisao je Niko Sigur na Svetskom prvenstvu, igrao je Katara u grupnoj fazi, te Južne Afrike i Maroka u nokaut fazi takmičenja. Sasvim pristojnu partiju pružio je protiv afričke reprezentacije i Vulverhempton se zagrejao za momka koji može da odgovori zadacima na nekoliko pozicija. Može da igra kao zadnji i(li) centralni vezni, desni bek, a po potrebi da se spusti na štoperske pozicije, mada je to retkost.
Vulverhempton je prethodne sezone ispao iz Premijer lige, skliznuo je u Čempionšip kao poslednjeplasirani tim sa svega tri pobede. Ipak, nije igrao loše u drugom delu godine, međutim, prekasno se trgnuo. Štošta će morati da promeni, igrački kadar da osveži, a očigledno da mu se u priču uklapa Niko Sigur.
Sva je prilika da će Hajduk napraviti još jedan izlazni višemilionski transfer na Ostrvo. Od deset najboljih poslova je polovinu sklopio sa engleskim klubovima.
TOP 10 PRODAJA HAJDUKA:
Luka Vušković – 11.000.000 evra (Totenhem, sezona 2025/2026)
Nikola Vlašić – 10.800.000 evra (Everton, sezona 2017/2018)
Stipe Biuk – 8.500.000 evra (Los Anđeles FC, sezona 2022/2023)
Nikola Kalinić – 7.000.000 evra (Blekburn, sezona 2009/2010)
Domagoj Bradarić – 6.500.000 evra (Lil, sezona 2019/2020)
Ante Palaversa – 6.300.000 evra (Mančester Siti, sezona 2018/2019)
Senijad Ibričić – 5.000.000 evra (Lokomotiva Moskva, sezona 2010/2011)
Niko Kranjčar – 4.500.000 evra (Portsmut, sezona 2006/2007)
Branimir Mlačić – 4.500.000 evra (Udineze, sezona 2025/2026)
Dominik Prpić – 4.500.000 evra (Porto, sezona 2025/2026)