Dobrić sa longetom na ruci
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Vreme čitanja: 1min | pon. 06.07.26. | 20:03
Kao što je već bilo poznato, iskusni bek ne igra zbog povrede šake
Nije moglo bez problema za reprezentaciju Srbije na ovim prozorima. Ognjen Dobrić se povredio na prijateljskoj utakmici protiv Češke, selektor Srbije Dušan Alimpijević je otrkio da je u pitanju šaka.
Sada se kapiten Crvene zvezde pojavio pred utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom sa longetom na ruci koja pokazuje da ga čeka pauza kako bi se povreda sanirala.
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Za to vreme Srbija je bez Dobrića uspela da upiše rutinsku pobedu protiv Švajcaraca sa Nikolom Jokićem i Nikolom Jovićem na pakretu.
Dobrić će i na ovoj utakmici biti u ulozi navijača, kao i Filip Petrušev koji je takođe u Pioniru. Krilnog centra Dubaija muči koleno i iz tog razloga nije sa nacionalnim timom. Slične probleme sa povredom ima Nikola Milutinov, Marko Gururić, kao i Vaslije Micić.