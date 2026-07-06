Dobrić sa longetom na ruci

Nije moglo bez problema za reprezentaciju Srbije na ovim prozorima. Ognjen Dobrić se povredio na prijateljskoj utakmici protiv Češke, selektor Srbije Dušan Alimpijević je otrkio da je u pitanju šaka.

Sada se kapiten Crvene zvezde pojavio pred utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom sa longetom na ruci koja pokazuje da ga čeka pauza kako bi se povreda sanirala.