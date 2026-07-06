Veselo u Sofiji: Bugarski velikan doveo "bombice" koje su koštale po 25.000.000

Ovog leta CSKA još nije počeo da maše milionima, ali je ugrabio dvojicu igrača koji su pre šest, sedam godina bili papreno skupi, momke za koje su Inter i Everton plaćali naknadu od po 25.000.000 evra

Pre nekoliko dana dres CSKA podigao je Stefano Sensi, svojevremeno veliki talenat italijanskog fudbala kojeg je Inter 2020. godine kupio od Sasuola. Omaleni vezista je plaćen Anortozisu 200.000 evra, a pet dana nakon što je potpisao dvogodišnji ugovor, bugarski klub doveo je još jednu "bombicu". Reč je o Žanu Filipu Gbamanu, štoperu kojeg je Everton 2019. godine kupio od Majca za pomenutih 25.000.000.

Gbaman je nakon ispadanja u Ligu 2 odbio da produži ugovor sa Mecom, a uprkos interesovanju nemačkih klubova, fudbaler sa 24 nastupa za reprezentaciju Obale Slonovače odlučio je da se pridruži ambicioznom projektu iz Sofije.

Plan kluba koji je 31. put bio šampion Bugarske i aktuelnog osvajača Kupa jeste da se na novom stadionu za čiju je izgradnju plaćeno 45.000.000 evra, redovno igraju evropska takmičenja. CSKA kvalifikacije za Ligu Evrope počinje od prvog kola, a prvi od dva meča sa Deri Sitijem na programu je već za tri dana.

CSKA je prošlu sezonu završio kao četvrtoplasirani na tabeli gledajući kako gradski rival Levski skida Ludogorec sa trona nakon 14 uzastopnih sezona. CSKA je poslednju titulu prvaka Bugarske osvojio 2008. godine.