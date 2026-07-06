Saša Ilić konačno može da bude zadovoljan: Najbolja utakmica na pripremama, raduje me defanziva
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 19:43
"Bili smo izuzetno agresivni, napravili veliki broj faulova. Prethodne dve utakmice to nismo radili", kaže trener Partizana
Konačno se lakše diše, makar malo. Zabrinjavalo je kako je Partizan izgledao u prethodne dve pripremne utakmice, međutim, protiv Nefčija, u možda i najtežoj utakmici od početka priprema, crno-beli su uspeli da pobede. Bilo je svega, pa i tuče, isključenja, kratkog prekida, ali posle svega - Saša Ilić ima razloga da konačno bude zadovoljan.
Nije tako bilo posle mečeva sa CSKA 1948 i Aluminijem, u prvoj je bio problem trud, a u drugoj bezidejna i spora igra. Danas je bilo manje problema, Parni valjak je iskoristio šansu preko Erika Kojzeka, imao još nekoliko situacija da bude još efikasniji, međutim, pored svega - utisak je pozitivan.
"Odigrali smo najbolju utakmicu na pripremama. Osećamo malo olakšanje, smanjili smo intenzitet treninga i danas je bilo dobrih stvari, ali i onih koje moramo da popravimo. Ispada da se stalno ponavljam, ali ono što Partizan mora da radi - to je da igra jednostavno i sa puno intenziteta", rekao je Ilić u kameru Arene sport posle utakmice.
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Ono što je Partizanu nedostajalo - žustrina i oštrina, stiglo je na ovoj utakmici. Nefči je teško pronalazio put do gola crno-belih, čak je utisak da su opasne situacije više dolazile iz individualnih grešaka nego smislenih akcija tima iz Azerbejdžana. Veliku ulogu u tome odigrala je poslednja linija.
"Defanziva je nešto što me raduje, bili smo izuzetno agresivni, napravili veliki broj faulova. Prethodne dve utakmice to nismo radili. Sad moramo da uradimo sve da to zadržimo".
Očekuje se da novajlija Že uskoro dođe u Sloveniju, a ekipi će se priključiti trojica igrača sa EP za igrače do 19 godina - Bogdan Kostić, Nikola Simić i Stefan Petrović.
"Jedva čekamo da se momci koji su bili na Evropskom prvenstvu vrate. Neki od njih će ići na pripreme sa Teleoptikom, ali svakako računamo na njih u budućnosti. Svi igrači su nam potrebni, vrlo brzo nam slede mečevi u domaćem prvenstvu u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Bitno je da svi budemo zdravi", naveo je Ilić.