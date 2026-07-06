Saša Ilić konačno može da bude zadovoljan: Najbolja utakmica na pripremama, raduje me defanziva

Konačno se lakše diše, makar malo. Zabrinjavalo je kako je Partizan izgledao u prethodne dve pripremne utakmice, međutim, protiv Nefčija, u možda i najtežoj utakmici od početka priprema, crno-beli su uspeli da pobede. Bilo je svega, pa i tuče, isključenja, kratkog prekida, ali posle svega - Saša Ilić ima razloga da konačno bude zadovoljan.

Nije tako bilo posle mečeva sa CSKA 1948 i Aluminijem, u prvoj je bio problem trud, a u drugoj bezidejna i spora igra. Danas je bilo manje problema, Parni valjak je iskoristio šansu preko Erika Kojzeka, imao još nekoliko situacija da bude još efikasniji, međutim, pored svega - utisak je pozitivan.

"Odigrali smo najbolju utakmicu na pripremama. Osećamo malo olakšanje, smanjili smo intenzitet treninga i danas je bilo dobrih stvari, ali i onih koje moramo da popravimo. Ispada da se stalno ponavljam, ali ono što Partizan mora da radi - to je da igra jednostavno i sa puno intenziteta", rekao je Ilić u kameru Arene sport posle utakmice.