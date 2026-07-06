Brazilska zastava ponovo u Humskoj: Že zvanično u Partizanu

Krčkalo se skoro mesec dana, ali sada dileme više nema. Že je zvanično predstavljen kao novi igrač Partizana. Tamo gde su trag ostavili njegovi sunarodnici Kleo, Leonardo, Žuka, Saldanja i Everton Luiz, isto će pokušati da napravi i momak koji u Humsku dolazi na pozajmicu za koju će crno-beli da turskom Gectepeu plate 150.000 evra, a potencijalni otkup iznosi 1.000.000.

Snažni napadač je prethodne sezone u Superligi Turske igrao malo na 16 mečeva skupio je svega 480 minuta i za to vreme postigao dva gola uz jednu asistenciju. Dogovor između klubova je ranije bio postignut, jedino se trebalo dogovoriti oko plate, kad je to rešeno, prepreka više nije bilo.

"Veoma sam srećan što sam došao u Partizan i što ću nositi crno-beli dres. Znam koliko su navijači Partizana strastveni i jedva čekam da osetim njihovu podršku. Verujem da nas očekuje uspešna sezona i da zajedno možemo da napravimo velike stvari”, poručio je Že.