Brazilska zastava ponovo u Humskoj: Že zvanično u Partizanu
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 20:10
Crno-beli će imati pravo otkupa za 1.000.000 evra
Krčkalo se skoro mesec dana, ali sada dileme više nema. Že je zvanično predstavljen kao novi igrač Partizana. Tamo gde su trag ostavili njegovi sunarodnici Kleo, Leonardo, Žuka, Saldanja i Everton Luiz, isto će pokušati da napravi i momak koji u Humsku dolazi na pozajmicu za koju će crno-beli da turskom Gectepeu plate 150.000 evra, a potencijalni otkup iznosi 1.000.000.
Snažni napadač je prethodne sezone u Superligi Turske igrao malo na 16 mečeva skupio je svega 480 minuta i za to vreme postigao dva gola uz jednu asistenciju. Dogovor između klubova je ranije bio postignut, jedino se trebalo dogovoriti oko plate, kad je to rešeno, prepreka više nije bilo.
"Veoma sam srećan što sam došao u Partizan i što ću nositi crno-beli dres. Znam koliko su navijači Partizana strastveni i jedva čekam da osetim njihovu podršku. Verujem da nas očekuje uspešna sezona i da zajedno možemo da napravimo velike stvari”, poručio je Že.
Izabrane vesti
Momak iz Sao Paula imao je zanimljiv razvojni put. Kalio se u nižim ligama Brazila, igrao za Itapirense, Olimpiju i Ponte Pretu. Upravo je u Ponte Preti skrenuo pažnju skauta Gectepea koji su u januaru ove godine rešili da ga kupe za 680.000 evra. Ono što je zanimljivo, dobrodošlicu Žeu u Partizan poželeli su Kleo, Saldanja i Everton Luiz.
Imao je Partizan malo sreće, tačnije, pomoglo je pravilo 10+4 koje važi u Turskoj. Naime, prema tom pravilu, svaki klub može da ima maksimalno 14 stranaca u kadru pred početak sezone, ali tako da za desetoricu ne važe nikakva ograničenja po broju godina, dok četvorica moraju biti rođena posle 1. januara 2003. godine. Zato su u Goctepeu smatrali da nema potrebe čuvati Žea. Tako je brazilska zastava ponovo stigla u Humsku, možda je došlo vreme da se Partizan ponovo pokaže kao plodno tlo za igrače iz te zemlje.