Jedan od 10 najskupljih Afrikanaca svih vremena: Ode 48.000.000 evra, Pčelice isprazniše košnicu

Vezista rođen 2002. godine u Bamaku, glavnom gradu Malija, stiže u Zapadni London nakon odlične sezone u Francuskoj. Sangare je bio jedan od glavnih tvoraca uspeha Lansa, koji je prvenstvo završio na drugom mestu sa samo šest bodova zaostatka za šampionom Pari Sen Žermenom, dok je u Kupu Francuske podigao trofej pobedom nad Nicom od 3:1 u finalu, što je bio prvi pehar krvavo-zlatnih u državnom kupu u klupskoj istoriji.

U svim takmičenjima prošle sezone odigrao je 33 utakmice, postigao tri gola i upisao tri asistencije. Njegov izuzetan atleticizam, pokrivanje terena i sposobnost oduzimanja lopti doneli su mu mesto u zvaničnom timu sezone Lige 1, kao i prestižnu nagradu "Prix Marc-Vivien Foé", koja se dodeljuje najboljem afričkom fudbaleru u francuskom šampionatu. Trener Brentforda Kit Endrjuz poručio je da se Sangare po svim karakteristikama savršeno uklapa u profil igrača kakav je potreban klubu.

Fudbalski put reprezentativca Malija vodio je od rodnog Bamaka i akademije Jelen Olimpik, preko prelaska u Salcburg 2020. godine i prvih seniorskih koraka u njegovoj filijali Liferingu. Usledile su pozajmice u Grazeru, belgijskom Zulte Varegemu i austrijskom Hartbergu, gde se stabilizovao i odigrao 46 utakmica u austrijskoj Bundesligi.

Dobre partije obezbedile su mu transfer u Rapid iz Beča u leto 2024. godine, gde je odigrao 44 meča u svim takmičenjima i pomogao ekipi da stigne do četvrtfinala Lige konferencija. U avgustu 2025. prešao je u Lans pod vođstvom Pjera Saža i ubrzo izrastao u jednog od najcenjenijih vezista u Francuskoj.

Na reprezentativnom planu, Sangare je debitovao za A tim Malija 2024. godine i do sada sakupio 16 nastupa. Bio je nezamenljiv član prve postave na Kupu afričkih nacija u decembru 2025. i januaru 2026. godine, gde je odigrao sve mečeve i predvodio svoju zemlju do četvrtfinala takmičenja. Nastavak karijere u Premijer ligi predstavlja krunu njegovog brzog igračkog uspona.