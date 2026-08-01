Jedan od 10 najskupljih Afrikanaca svih vremena: Ode 48.000.000 evra, Pčelice isprazniše košnicu
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 18:30
Naravno, ovo je najskuplja kupovina Brentforda i najskuplja prodaja Lansa; u Premijer ligu stigao igrač koji je bio u timu sezone Lige 1
Nadimak "Pčelice“ godinama je simbolizovao skromnost, pametno ulaganje i pažljivo sakupljanje "meda“ iz sezone u sezonu, ali ovoga puta košnica je širom otvorena, a klupska kasa postala značajno praznija radi realizacije monumentalnog potpisa. Brentford je poslao jasnu poruku rivalima da se ne zadovoljava samo opstankom u eliti, možda čak ni sredinom tabele, jer je napravljen najveći i najodvažniji finansijski iskorak u istoriji kluba.
Mamadu Sangare je novo pojačanje Brentforda. Reprezentativac Malija i dosadašnji ključni igrač u veznom redu vicešampiona Francuske Lansa, potpisao je ugovor sa engleskim premijerligašem na pet godina, uz opciju produžetka na još jednu sezonu. Brentford je za ovaj transfer izdvojio čak 48.000.000 evra, čime je oborio klupski rekord i pretekao dosadašnju najskuplju kupovinu Danga Uatare (42.800.000 evra). Istovremeno, ova suma predstavlja najveću prodaju u istoriji francuskog Lansa (za po 40.000.000 prodati Lois Openda i Abdukodir Husanov), dok je sam transfer ušao u istoriju kao deseti najskuplji prelazak nekog afričkog fudbalera svih vremena.
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Vezista rođen 2002. godine u Bamaku, glavnom gradu Malija, stiže u Zapadni London nakon odlične sezone u Francuskoj. Sangare je bio jedan od glavnih tvoraca uspeha Lansa, koji je prvenstvo završio na drugom mestu sa samo šest bodova zaostatka za šampionom Pari Sen Žermenom, dok je u Kupu Francuske podigao trofej pobedom nad Nicom od 3:1 u finalu, što je bio prvi pehar krvavo-zlatnih u državnom kupu u klupskoj istoriji.
U svim takmičenjima prošle sezone odigrao je 33 utakmice, postigao tri gola i upisao tri asistencije. Njegov izuzetan atleticizam, pokrivanje terena i sposobnost oduzimanja lopti doneli su mu mesto u zvaničnom timu sezone Lige 1, kao i prestižnu nagradu "Prix Marc-Vivien Foé", koja se dodeljuje najboljem afričkom fudbaleru u francuskom šampionatu. Trener Brentforda Kit Endrjuz poručio je da se Sangare po svim karakteristikama savršeno uklapa u profil igrača kakav je potreban klubu.
Fudbalski put reprezentativca Malija vodio je od rodnog Bamaka i akademije Jelen Olimpik, preko prelaska u Salcburg 2020. godine i prvih seniorskih koraka u njegovoj filijali Liferingu. Usledile su pozajmice u Grazeru, belgijskom Zulte Varegemu i austrijskom Hartbergu, gde se stabilizovao i odigrao 46 utakmica u austrijskoj Bundesligi.
Dobre partije obezbedile su mu transfer u Rapid iz Beča u leto 2024. godine, gde je odigrao 44 meča u svim takmičenjima i pomogao ekipi da stigne do četvrtfinala Lige konferencija. U avgustu 2025. prešao je u Lans pod vođstvom Pjera Saža i ubrzo izrastao u jednog od najcenjenijih vezista u Francuskoj.
Na reprezentativnom planu, Sangare je debitovao za A tim Malija 2024. godine i do sada sakupio 16 nastupa. Bio je nezamenljiv član prve postave na Kupu afričkih nacija u decembru 2025. i januaru 2026. godine, gde je odigrao sve mečeve i predvodio svoju zemlju do četvrtfinala takmičenja. Nastavak karijere u Premijer ligi predstavlja krunu njegovog brzog igračkog uspona.