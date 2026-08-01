Pavlović promovisan u Francuskoj: I dalje mogu da ponudim nešto fudbalu
Vreme čitanja: 3min | sub. 01.08.26. | 18:49
Nekadašnji mladi reprezentativac naše zemlje, koji je prošle godine osvojio titulu u Litvaniji sa Kauno Žalgirisom, postao je četvrti Srbin u Ligi 2
Prošle sezone je malo nedostajalo Rodezu da uđe u francusku Ligu 1. Igrao je baraž za promociju, ali u polufinalu je izgubio od Sent Etjena na penale. Ove sezone ponovo klub iz departmana Averon probati da se domogne elite, a ovog puta imaće i pomoć srpskog fudbalera. I to nekadašnjeg mladog reprezentativca Srbije, Damjana Pavlovića.
Ovaj 25-godišnji vezista je zvanično promovisan u drugoligašu, a u Francusku je stigao iz Litvanije. Rodez se još pre dve nedelje pohvalio da ga je kupio od Kauno Žalgirisa, ali sada je on i zvanično promovisan pred medijima.
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Biće ovo peta različita zemlja u Pavlovićevoj karijeri, koji zanimljivo nikada dosad nije igrao u Srbiji. On je rođen u Belgiji, prošao je omladinsku školu Standarda iz Liježa i odigrao 35 utakmica za prvi tim belgijskog velikana pre nego što se zaputio na Balkan. I to ni u zemlju odakle je njena majka, Srbiju, ni u državu njegovog oca Crnu Goru, već u Hrvatsku.
Na leto 2022. godine Pavlovića je pokupila Rijeka, ali tamo nije uspeo da se nametne i izbori za bitniju ulogu u timu. Odigrao je svega osam utakmica, zatim je otišao na pozajmicu u švedski Degerforš, a u sezoni 2024/2025 je igrao za hrvatsku Goricu.
21.15: (1,17) Porto (7,50) Torense (16,0)
Konačno, početkom 2025. godine vezni fudbaler je otišao u Litvaniju, potpisao za Kauno Žalgiris i tamo oporavio karijeru. Odigrao je za godinu i po dana ukupno 55 utakmica, uz učinak od dva gola i devet asistencija, zimus je osvojio titulu, a proletos i Superkup Litvanije. Sve to su zapazili Francuzi i zato – evo ga u Rodezu.
Biće tek treći Srbin koji će obući dres tog kluba. Prethodno su devedesetih za Rodez igrali Ratko Dostanić i Aleksandar Krstić.
“Imao sam druge ponude, uglavnom finansijski bolje. I dalje mislim da mogu da ponudim nešto fudbalu, zbog čega nisam želeo da odem u manje poznatu, ali bogatiju ligu. Razgovarao sam sa trenerom i menadžmentom i dopao mi se projekat”, kazao je Pavlović na promociji, a zatim u kratkim crtama objasnio šta navijači mogu da očekuju od njega:
“Tehnički sam obdaren i jak u duelima. Nisam preterano brz, ali ovde ću to morati da postanem”.
Direktor Rodeza Giljerme Lorens predstavio je srpskog vezistu.
“On je plejmejker koji voli da stoji duboko i svojim kvalitetima dopunjuje ostatak veznog reda. Ono što nam se dopada je što je dobar tehničar, a uz to je snažan u duelima. Kroz razgovor videli smo se da ima jak, pobednički mentalitet i izražen temperament”, kazao je Lorens.
Pavlović je četvrti srpski fudbaler u francuskoj Ligi 2. Golman Monpeljea je Viktor Džodić, dok za Sent Etjen nastupaju Strahinja Stojković i Igor Miladinović. S tim da prema pisanjima lokalnih medija možemo da očekujemo da nekadašnji vezista Čukaričkog do kraja prelaznog roka napusti Sent Etjen.
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