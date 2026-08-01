Pavlović promovisan u Francuskoj: I dalje mogu da ponudim nešto fudbalu

Biće ovo peta različita zemlja u Pavlovićevoj karijeri, koji zanimljivo nikada dosad nije igrao u Srbiji. On je rođen u Belgiji, prošao je omladinsku školu Standarda iz Liježa i odigrao 35 utakmica za prvi tim belgijskog velikana pre nego što se zaputio na Balkan. I to ni u zemlju odakle je njena majka, Srbiju, ni u državu njegovog oca Crnu Goru, već u Hrvatsku.

Na leto 2022. godine Pavlovića je pokupila Rijeka, ali tamo nije uspeo da se nametne i izbori za bitniju ulogu u timu. Odigrao je svega osam utakmica, zatim je otišao na pozajmicu u švedski Degerforš, a u sezoni 2024/2025 je igrao za hrvatsku Goricu.

21.15: (1,17) Porto (7,50) Torense (16,0)

Konačno, početkom 2025. godine vezni fudbaler je otišao u Litvaniju, potpisao za Kauno Žalgiris i tamo oporavio karijeru. Odigrao je za godinu i po dana ukupno 55 utakmica, uz učinak od dva gola i devet asistencija, zimus je osvojio titulu, a proletos i Superkup Litvanije. Sve to su zapazili Francuzi i zato – evo ga u Rodezu.

Biće tek treći Srbin koji će obući dres tog kluba. Prethodno su devedesetih za Rodez igrali Ratko Dostanić i Aleksandar Krstić.

“Imao sam druge ponude, uglavnom finansijski bolje. I dalje mislim da mogu da ponudim nešto fudbalu, zbog čega nisam želeo da odem u manje poznatu, ali bogatiju ligu. Razgovarao sam sa trenerom i menadžmentom i dopao mi se projekat”, kazao je Pavlović na promociji, a zatim u kratkim crtama objasnio šta navijači mogu da očekuju od njega:

“Tehnički sam obdaren i jak u duelima. Nisam preterano brz, ali ovde ću to morati da postanem”.