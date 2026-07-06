I UEFA udarila na FIFA: Ukidanje suspenzije zbog crvenog kartona je prelazak crvene linije

„Jučerašnja odluka da se na uslovni period od godinu dana suspenduje primena automatske suspenzije od jedne utakmice, nakon crvenog kartona koji je pokazan igraču Folarinu Balogunu, prelazak je crvene linije.

Fudbal se, kao i svaki drugi sport, oslanja na pravila koja su osnova za fer, pošteno i transparentno takmičenje. Ponekad su pravila podložna tumačenju. U ovom slučaju – nisu. Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice nakon crvenog kartona nije diskreciono pravo i ne zahteva odluku nadležnog organa da bi stupila na snagu. To je princip ugrađen u propise koji ne može biti podložan izuzecima, a kamoli usred turnira u kojem su se mnogi drugi igrači našli u istoj situaciji i redovno odslužili svoje suspenzije.

Kada izvesnost pravila više ne garantuju njegovi čuvari, integritet igre je ugrožen, a kredibilitet takmičenja narušen. Isto tako, ovakva odluka stvara presedan u tekućem turniru, gde će slične situacije sada zahtevati jednak tretman, na štetu samog takmičenja.

Fudbal je najvoljeniji sport na svetu zato što je to prelepa igra, a poverenje uživa jer se svuda igra po istim pravilima. Turnir nikada nije potpuno izolovan događaj za sebe, a ako je turnir o kojem je reč Svetsko prvenstvo, on ima moć da pokrene pozitivne ili negativne posledice po igru u celini.

Izražavamo nevericu povodom ovakve nezabeležene, neshvatljive i neopravdane odluke“, stoji u saopštenju UEFA.