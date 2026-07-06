Poslušajte selektora: Sve je u redu, dečaci

Vreme čitanja: 5min | pon. 06.07.26. | 12:06
Stevan Mijović tražio je od svojih pulena da se (sportski) pobiju sa Amerima i možemo da kažemo da su to i uradili
Još će se Srbija sastajati sa Amerikom u budućnosti, jer je ona i te kako svetla. Pokazali su nam to Stevan Mijović i njegovi igrači u finalu protiv SAD, koje jesu izgubili, ali nikako ne smeju da budu razočarani.
Trenutno su Ameri fizički moćniji i to je to. Orlići su pokazali da umeju da igraju košarku i kada budu sustigli Amerikance po atletici, biće borba mnogo ravnopravnija. Možda ćе nam baš ova generacija i doneti tu dugo iščekivanu pobedu nad košarkaškom velesilom kakva je SAD.
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Finale kao finale, proteklo je prema očekivanjima. Amerika je iskoristila svaku našu grešku i odlepila se. Orlići su nekoliko puta bili na 9-11 poena zaostatka i nekoliko puta su prišli Amerikanacima i imali momentum da povedu. To se nažalost nije dogodilo.
Košarkaška lekcija koju treba da nauče Nikola Kusturica, Ognjen Simjanovski, Matija Lukić, Petar Bjelica, Lazar Miličić i ostali je da u ovako velikim mečevima, protiv najbolje ekipe na svetu prostor za grešku toliko mali da praktično i ne postoji. No, Orlićima je tek 17 leta i ima vremena da nauče sve što treba.
Pokazali su da imaju stav i to je ono što je bitno. Bez želje da umanjimo pobedu Amerikanaca, niti da slavimo naš poraz, moramo da kažemo da ponašanje Amera nije bilo sportsko. Odnosno, mi iz Evrope i dalje na njega nismo navikli i ne prihvatamo ga.
Previše je bilo busanja u grudi, poziranja u kameru, "trash talka" i tako dalje. Nema šta, spremni su ovi igrači SAD za NBA ligu u koju će i otići za par godina. Tamo se to i traži, taj šou koji nema nikakve veze sa probacivanjem lopte kroz obruč.
Kusturica pre svih, ali i ostal, nisu to nemo gledali. Ulazili su verbalne sukobe sa protivnikom, bilo je i odgurivanja u par navrata. Jednom prilikom je Kusturica udario rampu svom saigraču i MVP-ju prvenstva Žoakimu Butjeu Butjeu i onda mu se uneo u facu i imao šta da mu poruči. Eto, čisto da pokažemo da i mi to možemo.
Poseban utisak na sve ostavio je tajm-aut selektora Stevana Mijovića, koji je Orlićima u trećoj četvrtini, kada u krenuli da padaju, jasno poručio:
"Sve je u redu, dečaci, nije ništa izgubljeno, ali igramo ko p**de. Us**li smo se, povukli smo se. Ajde da se pobijemo! Napravi faul da ne sme da primi loptu"!
I pobili smo se posle toga i to je zasad dovoljno. Igrali smo sa mnogo jačim protivnikom i zaista je sve u redu kao što selektor kaže.
Klerens Roser iz Amerike je prema ranim projekcijama budući prvi pik, u vrhu tog drafta biće je Butje Butje, Entoni Vilijams, Bekam Blek, Navoro Boman i Džordan Pejdž. To je tačno pola tima Amera, eto samo koliko su talentovani i dobri, a skoro svi ovi momci su već izabrali elitne koledže, dok oni koji nisu samo i dalje vagaju opcije, jer ponuda na stolu imaju beskonačno.
Međutim, u istim tim projekcijama drafta nalazi se i Kusturica koji je trenutno projektovan kao treći pik. Pomrsi će im planove Novosađanin, kao i Petar Bjelica za koga se isto predviđa da će biti izabran u prvoj rundi. A pitanje i dana kada će se ostali naši puleni naći na tim projekcijama.
Generacija 2009. još nije završila sa osvajanjem medalja. Zlato prošle i srebro ove godine su ogromni uspesi, ali biće još takmičenja mlađih kategorija u budućnosti, dok uz to vrlo brzo treba očekivati i debije igrača Stevana Mijovića i u A selekciji, posebno u prozorima kada glavne zvezde ne budu mogle da se odazovu.