Poslušajte selektora: Sve je u redu, dečaci

Trenutno su Ameri fizički moćniji i to je to. Orlići su pokazali da umeju da igraju košarku i kada budu sustigli Amerikance po atletici, biće borba mnogo ravnopravnija. Možda ćе nam baš ova generacija i doneti tu dugo iščekivanu pobedu nad košarkaškom velesilom kakva je SAD.

Još će se Srbija sastajati sa Amerikom u budućnosti, jer je ona i te kako svetla. Pokazali su nam to Stevan Mijović i njegovi igrači u finalu protiv SAD, koje jesu izgubili, ali nikako ne smeju da budu razočarani.

Finale kao finale, proteklo je prema očekivanjima. Amerika je iskoristila svaku našu grešku i odlepila se. Orlići su nekoliko puta bili na 9-11 poena zaostatka i nekoliko puta su prišli Amerikanacima i imali momentum da povedu. To se nažalost nije dogodilo. Košarkaška lekcija koju treba da nauče Nikola Kusturica, Ognjen Simjanovski, Matija Lukić, Petar Bjelica, Lazar Miličić i ostali je da u ovako velikim mečevima, protiv najbolje ekipe na svetu prostor za grešku toliko mali da praktično i ne postoji. No, Orlićima je tek 17 leta i ima vremena da nauče sve što treba.

Pokazali su da imaju stav i to je ono što je bitno. Bez želje da umanjimo pobedu Amerikanaca, niti da slavimo naš poraz, moramo da kažemo da ponašanje Amera nije bilo sportsko. Odnosno, mi iz Evrope i dalje na njega nismo navikli i ne prihvatamo ga. Previše je bilo busanja u grudi, poziranja u kameru, "trash talka" i tako dalje. Nema šta, spremni su ovi igrači SAD za NBA ligu u koju će i otići za par godina. Tamo se to i traži, taj šou koji nema nikakve veze sa probacivanjem lopte kroz obruč. Kusturica pre svih, ali i ostal, nisu to nemo gledali. Ulazili su verbalne sukobe sa protivnikom, bilo je i odgurivanja u par navrata. Jednom prilikom je Kusturica udario rampu svom saigraču i MVP-ju prvenstva Žoakimu Butjeu Butjeu i onda mu se uneo u facu i imao šta da mu poruči. Eto, čisto da pokažemo da i mi to možemo.