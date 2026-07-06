Novi stranac na Banovom brdu: Stigao iz Šarlota, igra na dve pozicije
Vreme čitanja: 1min | pon. 06.07.26. | 12:02
Peti novajlija u ekipi Marka Jakšića
Novca ima posle prodaje Filipa Matijaševića Salcburgu, a očigledno da ima i plana kako će Čukarički poslovati (i) tokom aktuelnog prelaznog roka. Uglavnom dovodi mlade fudbalere, pa je tako na Banovo brdo stigao Asane Uedraogo.
U pitanju je štoper, po potrebi levi bek, koji će zaoštriti konkurenciju u poslednjoj liniji. Doveden je iz mladog tima MLS kluba Šarlota, sa kojim Čukarički ima sjajnu saradnju i sad ju je pretočio u delo. Ugovor je potpisan na tri godine.
Izabrane vesti
Uedraogo ima 21 godinu, počeo je da se bavi fudbalom u rodnoj Obali Slonovače, u timu San Pedro, da bi u zimu 2024. prešao u Kraun legasi, razvojni tim MLS ligaša Šarlota. Tamo je igrao u „MLS NEXT Pro“ ligi, gde je, kako kažu Brđani, pokazao potencijal i potvrdio da predstavlja jednog od perspektivnijih mladih defanzivaca u generaciji.
Uedraogo je bio član mlade reprezentacije Obale Slonovače, a njegov potpis je peti u klubu sa Banovog brda ove sezone. Ranije su dovedeni Zlatan Šehović (Dukla Prag), Andrej Bajović (Dečić), Kobi Ebere (mladi tim Evertona) i Aires Nanke (mladi tim portugalske Estrelje).