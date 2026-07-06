Novi stranac na Banovom brdu: Stigao iz Šarlota, igra na dve pozicije

Novca ima posle prodaje Filipa Matijaševića Salcburgu, a očigledno da ima i plana kako će Čukarički poslovati (i) tokom aktuelnog prelaznog roka. Uglavnom dovodi mlade fudbalere, pa je tako na Banovo brdo stigao Asane Uedraogo.

U pitanju je štoper, po potrebi levi bek, koji će zaoštriti konkurenciju u poslednjoj liniji. Doveden je iz mladog tima MLS kluba Šarlota, sa kojim Čukarički ima sjajnu saradnju i sad ju je pretočio u delo. Ugovor je potpisan na tri godine.