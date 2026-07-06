Jokić posle 12 godina u Pioniru: Ovoga puta puna dvorana će navijati za njega i Orlove

Bio mu je to treći javni nastup u poslednjih deset dana što niko nije mogao da očekuje. Ali, očigledno je da Jokić uživa što je sa reprezentacijom, a i svi mi uživamo dok ga gledamo u nacionalnom dresu.

Uoči poslednjeg treninga pred utakmicu Srbije sa Bosnom i Hercegovinom (20.00, TV Arena 2 Premium) dobili smo informaciju da će se medijima obratiti Nikola Jović ili Aleksa Avramović uz selektora Dušana Alimpijevića . Odjednom na sredni terena u dvorani "Aleksandar Nikolić" novinarima potpuno neočekivano prilazi najbolji igrač na planeti, Nikola Jokić . "Je l' ja treba da dam izjavu" , pitao je je Jokić i samo stao pred mikrofone.

Atmosfera u ekipi je uvek bilo nešto što izdvaja Srbiju. Tako je i sada. Svi momci su bili odlično raspoloženi, Jović i Avramović su imali šutersko nadmetanje u kome je i dalje misterija ko je pobedio, Jokić se šalio sa svima, ali je odmah nakon izjava medijima krenulo ozbiljno da se trenira.

Utakmica sa Bosnom je i te kako važna, jer ukoliko pobedi, Srbija će biti na učinku od 4-2 što je bitno za narednu fazu u koju će Turska preneti svih šest pobeda ako pobedi Švajcarsku, a Bosna bi bila na 2-4. Naša Grupa C se spaja sa Grupom D u kojoj je prva Italija sa 5:1, Litvanija je na 3:3, kao i Island.

U suštini Turska i Italija su u ozbiljnoj prednosti pred narednu fazu, pogotovo jer iz te novonastale grupe tri zemlje idu dalje, tako da se sa ove distance čini da će mečevi sa Litvanijom biti ključni. Meč sa Bosnom večeras biće i prvi put posle 12 godina da će Nikola Jokić igrati u Pioniru. Tada je sa Megom izgubio finale Kupa Radivoja Koraća od Crvene zvezde i publika nije baš navijala za njega. Sada hoće, pritom će dvorana biti puna i podrška za Orlove sigurno neće izostati. Takođe, tada je posle Kupa medalje delio Đorđe Korać, brat Radivoja Koraća, a on je tada zastao i rekao Jokiću da će po njegovom skromnom mišljenju, baš on biti sledeći veliki igrač. I te kako je bio u pravu.