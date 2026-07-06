Superagent radi na Leaovom odlasku iz Milana: Saudijci već alarmirani, ali se čeka reakcija Evropljana

I ne samo to, već da na njemu radi Žorž Mendeš. Naime, portugalski superagent preuzeo je na sebe brigu o 27-godišnjem krilu te će ovog leta u ime Milana pregovarati o njegovom odlasku. Na čemu uveliko radi. Kao jedan od najuticajnijih menadžera u istoriji fudbala, Mendeš je aktivirao svoju bogatu mrežu kontakata kako bi italijanskom klubu obezbedio što bolju pregovaračku poziciju i inicirao transfer.

Inicijalne kontakte sa Saudijskom Arabijom Portugalac je već uspostavio te se Bliski istok se pojavio kao finansijski izuzetno primamljiva destinacija za nastavak Leaove karijere. Ipak, sam fudbaler u ovom trenutku ima nešto drugačije sportske ambicije. Nakon nekoliko više nego pristojnih nastupa na Svetskom prvenstvu, Leao je svestan da mu je cena na tržištu skočila.

Iz tog razloga, portugalski reprezentativac neće imati problem da – sačeka. Najradije bi voleo da vidi ponude iz dve najjače evropske lige, španske Primere ili engleske Premijer lige. Igranje na elitnom evropskom nivou i borba za najvažnije trofeje Starog kontinenta i dalje su njegov glavni prioritet, zbog čega se nada da će privući pažnju giganata sa Pirineja ili sa Ostrva.

Ostanak u Milanu, koji se nada da će od njegove prodaje inkasirati najmanje 60.000.000 evra, sve je manje verovatan. Sam fudbaler je u jednom od intervjua ostavio utisak kao da se već pomirio sa tim.

“Ukoliko se dogodi, otići ću srećan jer sam doprineo tome da se klub vrati tamo gde pripada. Već sam ostvario ono što sam želeo da ostvarim sa Milanom. U fudbalu nikad ne reci nikad jer ne znaš šta budućnost nosi, ali ako dođe do toga (rastanka, prim.aut.), napustiću klub vrlo srećan”, rekao je Rafa u jednom intervjuu za RTP pre nešto više od tri nedelje.