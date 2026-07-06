Čuka krenula po Marka Lazetića – konkurencija iz Evrope preti da pokvari posao

Nekada velika nada Crvene zvezde, a kasnije igrač Milana, s epizodama na pozajmicama u Altahu, Fortuni Sitard i TSC-u, prošle sezone je oživeo usnulu karijeru u dresu Aberdina. Za škotski klub odigrao je solidnih 1.554 minuta i postigao četiri gola. Kako su mu tek 22 godine jasno je on može samo bolje.

Jasno je ipak i da neće ostati u Aberdinu, pa je Čukarički krenuo u akciju i činilo se da sve teče kao po loju. Međutim, tada se u priču umešala inostrana konkurencija. Još nepoznati klub koji će naredne sezone igrati u evropskim takmičenjima ponudio je mladom fudbaleru višestruko veću zaradu od one koje bi imao u Beogradu. I još jednom – priliku da igra u Evropi. Logično, to je nateralo Lazetića da se zamisli. Škotski mediji ranije su javljali da traže Rumuni, Turci, Portugalci, dok su lokalni pominjali i Šveđane i Švajcarce.

Eventualni dogovor sa Čukaričkim još nije nemoguć, pošto bi Lazetić trebalo da se odluči u narednih nekoliko dana i da Brđanima saopšti da li treba da nastave potragu za jednom pravom “devetkom“. Prošle sezone Tedić je sa te pozicije dao 13 golova za Čuku, dok su Milan Pavkov i 20-godišnji Luka Đorđević imali tek epizodne uloge.