Čuka krenula po Marka Lazetića – konkurencija iz Evrope preti da pokvari posao
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 12:28
Brđani u potrazi za naslednikom Slobodana Tedića
Zlatan Šehović je dobro poznato ime i već na pripremama je nagovestio da će biti pojačanje. Kobi Ebere je stigao iz U21 selekcije Evertona, iz U23 tima Estrelja Amadore doveden je Aires Nankue, da bi danas Čukarički zvanično promovisao i štopera Šarlota Asanea Ueadraoga. Ali Brđani time nisu rešili gorući problem nastao selidbom Slobodana Tedića u ruski Akron.
Otud u jednačini, saznaje Mozzart Sport, ime Marka Lazetića.
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Nekada velika nada Crvene zvezde, a kasnije igrač Milana, s epizodama na pozajmicama u Altahu, Fortuni Sitard i TSC-u, prošle sezone je oživeo usnulu karijeru u dresu Aberdina. Za škotski klub odigrao je solidnih 1.554 minuta i postigao četiri gola. Kako su mu tek 22 godine jasno je on može samo bolje.
Jasno je ipak i da neće ostati u Aberdinu, pa je Čukarički krenuo u akciju i činilo se da sve teče kao po loju. Međutim, tada se u priču umešala inostrana konkurencija. Još nepoznati klub koji će naredne sezone igrati u evropskim takmičenjima ponudio je mladom fudbaleru višestruko veću zaradu od one koje bi imao u Beogradu. I još jednom – priliku da igra u Evropi. Logično, to je nateralo Lazetića da se zamisli. Škotski mediji ranije su javljali da traže Rumuni, Turci, Portugalci, dok su lokalni pominjali i Šveđane i Švajcarce.
Eventualni dogovor sa Čukaričkim još nije nemoguć, pošto bi Lazetić trebalo da se odluči u narednih nekoliko dana i da Brđanima saopšti da li treba da nastave potragu za jednom pravom “devetkom“. Prošle sezone Tedić je sa te pozicije dao 13 golova za Čuku, dok su Milan Pavkov i 20-godišnji Luka Đorđević imali tek epizodne uloge.