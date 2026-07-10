Imperator je došao po svoju krunu

Ali, to kako Mbape izgleda na zapadnoj strani Atlantika to je ona čuvena slika Napoleona na Marengu dok prelazi Alpe. On je došao da uzme svoje. Nikoga ne pita. Kao svaki imperator, on sam odlučuje. Ako se neko usprotivi, imperator seče glave, uništava čitave zemlje. Pod Embapeovom čizmom već su stradali Senegal (dva gola), Irak (dva gola), Norveška (dve asistencije), Švedska (dva gola), Paragvaj (gol), Maroko (gol i asistencija).

Da, tačno je da Argentina, da nije Mesija , verovatno ne bi ni bila u četvrtfinalu. Da nije Harija Kejna verovatno bi engleski tabloidi već proklinjali i Tri lava i svaku drugu mačku od Londona do Kejp Tauna,. Erling Haland je od jedne prosečne Norveške napravio monstruma, i to stoji…

Nije čudo što ga i navijači na tribinama svako malo prikazuju u onom vojničkom šinjelu, kao da se radi o nekom afričkom tiraninu. Zbog te male šale morao je da reaguje i selektor Didije Dešan, da objasni svetu da Kilijan nije nikakav krvnik, da ga saigrači obožavaju, mada su ga i oni sami sprdali u pesmama poredeći ga sa ozloglašenim Mobutu Sese Sekom. Sve iz ljubavi, a ona je toliko nedostajala Embapeu.

Jer prvo je bio svima simpatičan. Onda je omatorio. Onda su Nejmar i Mesi otišli, onda je Embape postao glavni i onda je Embape preuzeo tu ulogu dežurnog krivca, “trule jabuke” koja navodno razara svaku svlačionicu. I sada kada Real ne osvoji ništa, niko ne gleda u senatore koji su tu već deceniju, niko ne traži objašnjenje u usponu Barselone Lamina Jamala, svi upiru prstom u Kilijana, pa nek on i isporuči svojih 40+ golova po sezoni.

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Kod Didijea Dešana on se smeje. On se zabavlja na konferencijama za novinare. Ne libi se ni da se ostrvi na senatorku Paragvaja zbog rasističkih komentara, ni da poruči narodu da ne glasa za desnicu. Kilijan Embape je opet razigrani dečak iz pariskog predgrađa. Prkosan, nekad i drzak. Užasno talentovan.

(©AFP)

O tome šta on fudbalski može već se sve zna. Kad krene u juriš čuvari imaju osećaj da jure jamahu. Kad udare u njegovo rame poplave kao da su se zaleteli na hladnu stenu. Kad treba da primi loptu kao da je privuče magnetom. Toliko jakim da stvara sopstvenu mikroklimu. I pravi haos u protivničkim odbranama.

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Protiv Maroka se videlo od prvog minuta. I utisak nije nestajao ni kada je promašio penal koji je sam iznudio. Bilo je bolno očigledno da je samo pitanje trenutka.

Kilijan Embape je svestan – ovo mora da bude njegov trenutak. Ima 27 godina, nema Ligu šampiona, Uoči Mundijala niko ga nije ni pominjao u pričama oko kandidata za Zlatnu loptu. Fudbal je ipak kolektivni sport, a saigrači u Realu mu ove sezone nisu pružili pravu podršku. Ni klub kada je lutao sa Ćabijem Alonsom i Alvarom Arbeloom.

Jamal, Kejn, neko od Pari Sen Žermenovih asova, to su bili prvi pikovi. Sad naravno i Mesi. Sad naravno i Embape. I te kako Embape. Njegov je trenutak da kaže, a zatim i dokaže: ja sam najbolji.