Svaki dan novo pojačanje: Bonga zvanično u Panatinaikosu
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 12:16
Atinski velikan predstavio i trećeg novog igrača u poslednja tri dana
Panatinaikos radi punom parom i novi igrači se ređaju kao na traci. Prvi je stigao Mustafa Fal iz Olimpijakosa, posle čega je usledilo kratko zatišje, po principu one popularne izreke - pred buru. Kada je bura krenula, izgleda da u Atini nema stajanja.
Geršon Jabusele stigao je iz NBA lige i zadužio zeleni dres, dan kasnije je i Branku Badio zvanično predstavljen, a evo sada i Isaka Bonge. Doskorašnji košarkaš Partizan Mozzart Beta i zvanično je predstavljen kao novo pojačanje ekipe Željka Obradovića.
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Tri dana ranije, nemački reprezentativac dočekan je na aerodromu u Atini, pa se samo čekala zvanična objava da je novi košarkaš Panatinaikosa. Dok je prošao medicinske preglede i sve detalje, prošlo je i nekoliko dana, da bi sada atinski velikan i zvanično saopštio da je dobio novo, veliko pojačanje. U kasu Partizan Mozzarta Beta slilo se 700.000 dolara na ime obeštećenja za jednog od najvažnijih igrača crno-belih u poslednje dve sezone, dok će na račun Isaka Bonge za naredne tri sezone da legne 6.500.000 evra, kako su preneli grčki mediji. Potvrdio je PAO da se radi o trogodišnjem ugovoru i poslao toplu poruku dobrodošlice novom krilnom košarkašu.
Tri dana ranije, nemački reprezentativac dočekan je na aerodromu u Atini, pa se samo čekala zvanična objava da je novi košarkaš Panatinaikosa. Dok je prošao medicinske preglede i sve detalje, prošlo je i nekoliko dana, da bi sada atinski velikan i zvanično saopštio da je dobio novo, veliko pojačanje.
U kasu Partizan Mozzarta Beta slilo se 700.000 evra na ime obeštećenja za jednog od najvažnijih igrača crno-belih u poslednje dve sezone, dok će na račun Isaka Bonge za naredne tri sezone da legne 6.500.000 evra, kako su preneli grčki mediji. Potvrdio je PAO da se radi o trogodišnjem ugovoru i poslao toplu poruku dobrodošlice novom krilnom košarkašu.
Imao je ponude Barselone i Real Madrida, prethodno je čekao poziv iz NBA lige koji nažalost po njega nije stigao, da bi se na kraju odlučio za Panatinaikos jer očigledno nije bilo dileme za nemačkog igrača kada je pozvao Željko Obradović. Srpski trener ga je pre dve godine i doveo u Partizan Mozzart Bet iz minhenskog Bajerna, imali su odličnu saradnju, koja se sada nastavlja, samo u drugom glavnom gradu.
Protekle sezone u Evroligi, Bonga je beležio deset poena, 5,6 skokova, 1,5 asistencija i 0,9 ukradenih lopti po utakmici.