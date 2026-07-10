Svaki dan novo pojačanje: Bonga zvanično u Panatinaikosu

Tri dana ranije, nemački reprezentativac dočekan je na aerodromu u Atini, pa se samo čekala zvanična objava da je novi košarkaš Panatinaikosa. Dok je prošao medicinske preglede i sve detalje, prošlo je i nekoliko dana, da bi sada atinski velikan i zvanično saopštio da je dobio novo, veliko pojačanje. U kasu Partizan Mozzarta Beta slilo se 700.000 dolara na ime obeštećenja za jednog od najvažnijih igrača crno-belih u poslednje dve sezone, dok će na račun Isaka Bonge za naredne tri sezone da legne 6.500.000 evra, kako su preneli grčki mediji. Potvrdio je PAO da se radi o trogodišnjem ugovoru i poslao toplu poruku dobrodošlice novom krilnom košarkašu.

Tri dana ranije, nemački reprezentativac dočekan je na aerodromu u Atini, pa se samo čekala zvanična objava da je novi košarkaš Panatinaikosa. Dok je prošao medicinske preglede i sve detalje, prošlo je i nekoliko dana, da bi sada atinski velikan i zvanično saopštio da je dobio novo, veliko pojačanje.

U kasu Partizan Mozzarta Beta slilo se 700.000 evra na ime obeštećenja za jednog od najvažnijih igrača crno-belih u poslednje dve sezone, dok će na račun Isaka Bonge za naredne tri sezone da legne 6.500.000 evra, kako su preneli grčki mediji. Potvrdio je PAO da se radi o trogodišnjem ugovoru i poslao toplu poruku dobrodošlice novom krilnom košarkašu.

Imao je ponude Barselone i Real Madrida, prethodno je čekao poziv iz NBA lige koji nažalost po njega nije stigao, da bi se na kraju odlučio za Panatinaikos jer očigledno nije bilo dileme za nemačkog igrača kada je pozvao Željko Obradović. Srpski trener ga je pre dve godine i doveo u Partizan Mozzart Bet iz minhenskog Bajerna, imali su odličnu saradnju, koja se sada nastavlja, samo u drugom glavnom gradu.

Protekle sezone u Evroligi, Bonga je beležio deset poena, 5,6 skokova, 1,5 asistencija i 0,9 ukradenih lopti po utakmici.