Konačno i Barsa nešto dobro da uradi

Dok muku muče sa potencijalnim pojačanjima i sklapanjem ekipe za narednu sezonu, zadržali su jednog od bitnijih igrača, koji je bio na izlaznim vratima. Nisu imali puno prostora za vrdanje i ispitivanje trenutne situacije, nego su odmah odlučili da ponude Đoelu Pari novi ugovor i on ga je prihvatio.

Činjenica da su mu dali novi, četvorogodišnji ugovor isto mnogo toga govori jer su ga vezali do 2030. godine, a u Evropi se baš retko viđa da jedan košarkaš dobije ovakav ugovor. Treba podsetiti i da su za obeštećenje kada su ga dovodili platili Huventudu 1.500.000 evra, što tek nije mala suma, tako da je rešeno da on bude jedan od bitnijih igrača i za naredne sezone. Po svemu sudeći, dobiće i veću ulogu.

Kada je stigao pre tri godine beležio je tek tri poena i 2,2 skoka u proseku, ali je igrao svega 12 minuta po meču. Uloga mu se povećavala iz sezone u sezonu, dok je prošle igrao najviše. Provodio je 18 minuta u proseku na parketu i beležio 5,6 poena, 3,4 skoka i asistenciju za indeks korisnosti 6,9. Možda ne deluje mnogo, ali jako je važan sa klupe i posebno u defanzivnom delu.

Bolje je brojke imao u domaćem šampionatu, gde je i više igrao. Provodio je 22 minuta u proseku na parketu i beležio 8,6 poena, 4,2 skoka i 1,1 asistenciju u proseku u ACB ligi.