Konačno i Barsa nešto dobro da uradi
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 11:57
Đoel Para produžio ugovor sa katalonskim timom do 2030. godine
Jedine dve ekipe u Evroligi koje do sada nisu ozvaničile nijedno pojačanje za narednu sezonu su Partizan Mozzart Bet i Barselona. Crno-beli su dogovorili dolazak četvorice igrača - Nikola Tanasković, Derik Vilis, Kevarijus Hejs i Kajl Olman trebalo bi da se pridruže beogradskom timu - dok katalonska ekipa za sada nije dovela nikoga. Sa svima sa kojima su pregovarali su se okrenuli drugim opcijama, propalo im je sve što su završavali još od kraja prošle sezone, pa je tako Mozes Rajt na kraju odlučio da ode u milansku Olimpiju, Majk Džejms je odbio da dođe posle odlaska Ćavija Paskvala... Ozbiljne muke.
Barselona sada ima samo petoricu igrača, jedva da ih ima da odigraju jedan termin i pominjalo se u četvrtak da bi Đoel Para takođe mogao da ode jer su za njega zainteresovani Fenerbahče i Valensija. Rešili su u redovima katalonskog velikana da makar ne dopuste još odlazaka i produžili su ugovor sa španskim reprezentativcem do 2030. godine. Konačno i oni nešto da urade.
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Dok muku muče sa potencijalnim pojačanjima i sklapanjem ekipe za narednu sezonu, zadržali su jednog od bitnijih igrača, koji je bio na izlaznim vratima. Nisu imali puno prostora za vrdanje i ispitivanje trenutne situacije, nego su odmah odlučili da ponude Đoelu Pari novi ugovor i on ga je prihvatio.
Činjenica da su mu dali novi, četvorogodišnji ugovor isto mnogo toga govori jer su ga vezali do 2030. godine, a u Evropi se baš retko viđa da jedan košarkaš dobije ovakav ugovor. Treba podsetiti i da su za obeštećenje kada su ga dovodili platili Huventudu 1.500.000 evra, što tek nije mala suma, tako da je rešeno da on bude jedan od bitnijih igrača i za naredne sezone. Po svemu sudeći, dobiće i veću ulogu.
Kada je stigao pre tri godine beležio je tek tri poena i 2,2 skoka u proseku, ali je igrao svega 12 minuta po meču. Uloga mu se povećavala iz sezone u sezonu, dok je prošle igrao najviše. Provodio je 18 minuta u proseku na parketu i beležio 5,6 poena, 3,4 skoka i asistenciju za indeks korisnosti 6,9. Možda ne deluje mnogo, ali jako je važan sa klupe i posebno u defanzivnom delu.
Bolje je brojke imao u domaćem šampionatu, gde je i više igrao. Provodio je 22 minuta u proseku na parketu i beležio 8,6 poena, 4,2 skoka i 1,1 asistenciju u proseku u ACB ligi.