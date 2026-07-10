Humanitarni tiket u podne: Fabio da Silva konačnim ishodima lovi dobitnih 274.500 dinara

Dvojku imamo na meču NORVEŠKA – ENGLESKA. Izbaciti Brazil iz trke za osvajanje Mundijala, to je san svih selekcija sveta, ali i zbilja koju su kreirali fudbaleri Norveške koji slobodno mogu da pozlate Halandove kopačke, koje su postigle golove u 79. i 90. minutu utakmice okončane sa 2:1. Engleska je prebrodila igrača manje, nadmorsku visinu, Asteka stadion i na kraju Meksiko, zabeleživši pobedu od 3:2 za plasman u peto uzastopno četvrtfinale na velikim turnirima. Ovo će po svoj prilici biti tvrda utakmica dve jako borbene ekipe.

Za kraj, tu je jedinica s meča ARGENTINA – ŠVAJCARSKA! Ne otpisuj Gaučose ni kada gube sa 2:0… Zapamtiće ih Faraoni za sva vremena, jer oni su dozvolili da ih ponese prednost koju su razneli Romero, Mesi i Fernandez golovima u od 79. do 91. minuta utakmice. Švajcarci su se natezali sa Kolumbijom do penala, i dobili je, pa će se naći pred ozbiljnim izazovom, jer Gaučosi su spremni da navale i približe se odbrani titule planetarnog vladara.

I, to bi bilo sve što se tiče tipovvanja, a na nama je da dodamo da je Fabio ostavio lep trag u srpskom fudbalu na početku 2000-ih, noseći dres crveno-belih za vreme mandata Dragana Stojkovića Piksija, dok je trener bio Valter Zenga. Iako su ga povrede sprečile da pokaže pun potencijal, navijači sa Marakane ga pamte kao sjajnog profesionalca, ali i kao čoveka koji je bio ključna podrška svom slavnom zemljaku Ailtonu tokom boravka u Beogradu. Fabio je ostao duboko povezan sa Zvezdom, a tradicija se nastavlja jer je njegov sin, Fabio Žunior, danas jedan od najvećih dragulja crveno-bele omladinske škole i pionirske reprezentacije Srbije. Bogato fudbalsko i životno iskustvo sa naših prostora Fabio je danas pretočio u sportske prognoze.

Toliko o našem Brazilcu, Fabio Karleandru da Silvi, kome pored uspeha u današnjoj akciji tipovanja u plemenite svrhe, želimo i uspeh u daljim sportskim poduhvatima. Za kraj, tu smo da dodamo da smo do sada u akciji donirali ukupno 46.022.609 dinara.

PLEMENITI BET INFO – BIH

Današnji listić namenjen je i za humanitarnu organizaciju, udruženje, fondaciju, pojedinca, po izboru Mozzart tima u BiH. Naime, dobitak, kolege iz BiH, usmeravaju tamo gde je u datom trenutku najneophodnije. Ulog iznosi 100 KM, a zagarantovan dobitak 250 KM.