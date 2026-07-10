Partizan ima novog direktora marketinga

Na toj funkciji je godinama bila Snežana Filipović, kasnije Predrag Vujović, a posle njega Dragan Velanac, međutim, kada je Velanac nekoliko dana nakon velikog raspleta na Skupštini kluba podneo ostavku, Partizan se odmah dao u potragu za novim direktorom marketinga. I danas ga je zvanično imenovao.

U pitanju je Goran Vrbica, trenutno jedan od vlasnika uspešne marketinške agencije Golden Sports Group, koja je od svog osnivanja 2021. godine ostvarila sjajne poduhvate, pre svega na polju digitalnog marketinga. Zanimljivo je da je jedan od klijenata ove agencije u prethodnom periodu bio upravo – Partizan.