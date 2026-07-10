Partizan ima novog direktora marketinga
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Vreme čitanja: 1min | pet. 10.07.26. | 12:19
Goran Vrbica zvanično stupa na dužnost u ponedeljak
Na toj funkciji je godinama bila Snežana Filipović, kasnije Predrag Vujović, a posle njega Dragan Velanac, međutim, kada je Velanac nekoliko dana nakon velikog raspleta na Skupštini kluba podneo ostavku, Partizan se odmah dao u potragu za novim direktorom marketinga. I danas ga je zvanično imenovao.
U pitanju je Goran Vrbica, trenutno jedan od vlasnika uspešne marketinške agencije Golden Sports Group, koja je od svog osnivanja 2021. godine ostvarila sjajne poduhvate, pre svega na polju digitalnog marketinga. Zanimljivo je da je jedan od klijenata ove agencije u prethodnom periodu bio upravo – Partizan.
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Prema navodima kluba sa Topčiderskog brda, Vrbica je izabran nakon što se uredno prijavio na konkurs, posle čega je detaljno sproveden proces selekcije i napravljen uži izbor kandidata u kom je on odneo pobedu
„Vrbica ima više od deset godina iskustva u oblasti sportskog marketinga, medija i digitalnih komunikacija. Tokom dosadašnje karijere učestvovao je u razvoju brojnih medijskih projekata i formata, kao i u realizaciji komercijalnih partnerstava i kampanja za sportske klubove, saveze, profesionalne sportiste i brendove“, navodi se u zvaničnom saopštenju crno-belih.
Novi direktor marketinga Parnog valjka zvanično će početi sa radom u ponedeljak, 13. jula, kada ga očekuje ozbiljan posao na restrukturiranju ovog klupskog sektora.