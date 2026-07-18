Juventus proširio potragu za špicom: Želja Rišarlison, ključni čovek - Roberto De Zerbi

Italijanski mediji prenose da je Juve i te kako zainteresovan da Brazilca vidi u Torinu. Na ruku im ide činjenica da se Rišarlison nalazi u poslednjoj godini ugovora, a da klub iz Londona nije pokazao nameru da se saradnja produžava. Čak se i ekonomski uklapa u viziju Juventusa. Nekadašnji igrač Evertona u Londonu ima godišnju platu od 5.500.000 evra, ali kad se odbiju porezi ona iznosi 3.000.000.

Važnu ulogu u odlasku Rišarlisona u Juventus mogao bi da ima - Roberto De Zerbi. Prema navodima, italijanski trener ne vidi Brazilca kao člana startnih 11, a Juve bi mogao da igra na kartu novog izvršnog direktora Đovanija Karnevalija koji je sa De Zerbijem imao dobru saradnju u Sasuolu.

Pored Juvea, za reprezentativca Brazila zainteresovan je i Fenerbahče. U Istanbulu traže još jednog špica posle dolaska Vedata Murićija iz Majorke, ostaje samo da se vidi ko će biti finansijski izdašniji i privući igrača na svoju stranu. U Totenhemu svakako nije pokazao zbog čega je leta 2022. plaćen Evertonu 58.000.000 evra - na 133 utakmice postigao je 32 gola. Mršavo.

Lučano Spaleti je poznat po tome što ume da oživi karijere igrača koji su u padu. Ako bi Rišarlison stigao, bio bi ozbiljan izazov našaltati ga da bude onaj igrač kakav je bio u Evertonu.