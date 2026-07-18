Juventus proširio potragu za špicom: Želja Rišarlison, ključni čovek - Roberto De Zerbi
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 19:35
Brazilski napadač želja Stare Dame, ali i Fenerbahčea
Teško da postoji neka pozicija u Juventusu koja je toliko problematična kao napadač. Luis Openda i Džonatan Dejvid, najblaže rečeno, nisu pokazali da su dobra rešenja. Još uvek nije poznato šta će se desiti sa Dušanom Vlahovićem, a najbliži tome da obuče dres torinskog giganta je Mateo Pelegrino, ali on je zamišljen kao "bekap" opcija.
Potreban je starter, neko na koga će Lučano Spaleti moći da se osloni. Zato je Juventus rešio da prošili potragu za špicom, želja je da se počne ljubav ispočetka sa Randalom Kolo Muanijem, Pari Sen Žermen traži 40.000.000 evra, a kao konkurent Juveu figurira Totenhem. Ipak, baš iz redova pevaca Stara Dama bi mogla da dobije toliko željenog napadača i to u liku - Rišarlisona.
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Italijanski mediji prenose da je Juve i te kako zainteresovan da Brazilca vidi u Torinu. Na ruku im ide činjenica da se Rišarlison nalazi u poslednjoj godini ugovora, a da klub iz Londona nije pokazao nameru da se saradnja produžava. Čak se i ekonomski uklapa u viziju Juventusa. Nekadašnji igrač Evertona u Londonu ima godišnju platu od 5.500.000 evra, ali kad se odbiju porezi ona iznosi 3.000.000.
Važnu ulogu u odlasku Rišarlisona u Juventus mogao bi da ima - Roberto De Zerbi. Prema navodima, italijanski trener ne vidi Brazilca kao člana startnih 11, a Juve bi mogao da igra na kartu novog izvršnog direktora Đovanija Karnevalija koji je sa De Zerbijem imao dobru saradnju u Sasuolu.
Pored Juvea, za reprezentativca Brazila zainteresovan je i Fenerbahče. U Istanbulu traže još jednog špica posle dolaska Vedata Murićija iz Majorke, ostaje samo da se vidi ko će biti finansijski izdašniji i privući igrača na svoju stranu. U Totenhemu svakako nije pokazao zbog čega je leta 2022. plaćen Evertonu 58.000.000 evra - na 133 utakmice postigao je 32 gola. Mršavo.
Lučano Spaleti je poznat po tome što ume da oživi karijere igrača koji su u padu. Ako bi Rišarlison stigao, bio bi ozbiljan izazov našaltati ga da bude onaj igrač kakav je bio u Evertonu.