Harden se nada Lebronu: Nek dođe u Kavse za poslednju sezonu karijere
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 20:29
"Bio bi to savršeni završetak za njega", kaže jedan od najboljih strelaca u istoriji NBA
Približava se polako dan kada će Lebron Džejms definitivno objaviti gde će nastaviti karijeru - rekao je da će se to desiti posle finala Mundijala - i već neko vreme kroz javnost kruži priča da će odabrati Filadelfiju pre Golden Stejta. No, šta ako njegov izbor ne budu ni Seventisiksersi već - Klivlend?
Poznato je da je Kralj u međuvremenu suzio listu timova na nekih pet-šest, a iako se prednost daje Fili, Voriorsima, pa čak i Majamiju, o eventualnom povratku u Klivlend, franšizu iz koje je počeo svoj put ka košarkaškoj večnosti.
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Tamo ga, izgleda, čekaju raširenih ruku. Tako bar deluje, iz vizure Džejmsa Hardena. Lebronov dugogodišnji prijatelj i saigrač u reprezentaciji nada se da bi mogli da obnove saradnju u Ohaju. Kako je čuveni Bradonja trenutno slobodan igrač pošto mu je istekao ugovor, verovatno će od odluke verovatno najboljeg igrača svih vremena direktno uticati na zvanično devetog najefikasnijeg strelca u istoriji NBA.
“Nadam se da će Lebron doći u Klivlend. Bio bi to savršen kraj za njega, njegove bajkovite priče. Bilo bi sjajno da bude kod kuće za svoju poslednju sezonu u karijeri”, rekao je Harden.
Džejms će ući u svoju 24. NBA sezonu, a dosad je 11 proveo kao igrač Kavsa kroz dva mandata. Pre tačno deset godina doneo je zasad jedinu šampionsku titulu svojoj matičnoj organizaciji. Prošle sezone Kavsi su bili veliki favoriti za finale NBA lige, ipak su eliminisani od kasnijeg šampiona Niksa i to sa 4:0 u konferencijskom finalu.