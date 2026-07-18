Harden se nada Lebronu: Nek dođe u Kavse za poslednju sezonu karijere

Približava se polako dan kada će Lebron Džejms definitivno objaviti gde će nastaviti karijeru - rekao je da će se to desiti posle finala Mundijala - i već neko vreme kroz javnost kruži priča da će odabrati Filadelfiju pre Golden Stejta. No, šta ako njegov izbor ne budu ni Seventisiksersi već - Klivlend?

Poznato je da je Kralj u međuvremenu suzio listu timova na nekih pet-šest, a iako se prednost daje Fili, Voriorsima, pa čak i Majamiju, o eventualnom povratku u Klivlend, franšizu iz koje je počeo svoj put ka košarkaškoj večnosti.