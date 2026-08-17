Kerkez: Spreman sam, kod Iraole imam više slobode

Silne pohvale pobrao je novajlija Žeremi Žake, a što se tiče Kerkeza, on kaže da je poseldnja provera pred start nove sezone i meč sa Njukaslom narednog vikenda bila veoma uspešna.

"Rekli smo i pre meča da nam je potrebna pobeda, da je važno da s pozitivnim mentalitetom uđemo u finalnu nedelju priprema. Odigrali smo dobro, nismo primili gol, što je važno za defanzivce, tako da smo zadovoljni. Ima još posla da se uradi u tom defanzivnom smislu, treba nam više pomoći od strane krila, ali sve će to doći na svoje mesto do kraja nedelje", kaže Kerkez za klupski sajt Liverpula.

23.08 - 17.30: (3,70) Njukasl (3,50) Liverpul (2,00)

Posle odmora, za njega je bilo najvažnije da konačno odigra jednu utakmicu u celosti.

"Osećam da sam spreman. Ovo mi je bilo prvi put da odigramo svih 90 minuta ovog leta. Počeo sam da osećam zamor tu negde oko 70. minuta, ali bilo je važno ostati na terenu do kraja. Imao sam dosta vremena da napunim baterije, ali sam počeo da treniram već posle dve ili tri nedelje. Nedostajao mi je trening i dobro je vratiti se svež i odmoran. Mnogim momcima bilo je potrebno da odigraju 90 minuta, kako bismo bili spremni za intenzitet Premijer lige. Znate kako je, gostujemo Njukaslu, tako da je ovo bilo važno za mnoge momke", dodao je Kerkez.

Andoni Iraola je tokom letnjih priprema pokušavao da implementira svoju vizuju igre Liverpula. Kerkez je upitan i kakve su razlike u njegovoj ulozi pod komadom španskog stručnjaka.

"Moglo je da se vidi da sam imao više slobode da idem napred i nazad. Trčim više, sa više slobode, šaljem mnogo više lopti u kazneni prostor. Menadžer mi je dao mnogo samopouzdanja kada smo bili u Bornmutu i moraćemo da radimo sve što nam kaže, da igramo agresivno, odvažno", poručio je Miloš.