Jovanovićev bod zlata vredan: Nemačka, Holandija, ali i Srbija – jako kvalitetne reprezentacije

Ispada da je ovo bio bod kao kuća za Grke, ako poslušamo šta je posle meča na konferenciji za medije rekao selektor reprezentacije. "Ovaj remi je zlata vredan kada se pogleda tabela. Odigrali smo četiri utakmice tokom dve veoma intenzivne nedelje. Imamo osam bodova i dobre preduslove za nastavak takmičenja. Ovaj bod je zaista veoma važan, posebno posle naše pobede u Nemačkoj", započeo je Jovanović .

Nema lakih protivnika u A diviziji.

"Moramo da budemo svesni da igramo protiv zaista sjajnih ekipa. Nemačka i Holandija, ali i Srbija, veoma su kvalitetne reprezentacije. U oba poluvremena bili smo malo bolji, ali smo igrali protiv veoma brze ekipe, sa besprekornom tehničkom potkovanošću, koja poseduje sve karakteristike velike reprezentacije. Nije bilo nimalo lako da igramo svoju igru i praktično smo u mnogo navrata čekali prilike kako bismo postali opasni po protivnički gol. Najvažnije je bilo to što smo bili smireni, borbeni i što smo znali koliko je ova utakmica važna. Pomogle su nam i izmene, ali pre svega požrtvovanost igrača".

Bila je teška reprezentativna pauza.

"Bila su ovo četiri iscrpljujuća meča, neki igrači su nastupili u svima, a usput smo ostali i bez nekoliko fudbalera. Nadam se da su svi igrači dobro i zdravo i da ćemo završiti ono što smo započeli".

Pohvale su dobili navijači, grad i PAOK.

"Zahvaljujem se Solunu na prijemu koji smo ovde imali, kao i ekipi PAOK-a, koja je naš boravak učinila veoma lepim. Solun je živeo za ove utakmice i to je pokazao atmosferom na Tumbi. Bila je ovo zaista veoma lepa nedelja", zaključio je.