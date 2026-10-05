Nemoguća asistencija Jokića (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pon. 05.10.26. | 01:49
Taman kada pomislite da ste sve videli...
Nedostajao je Nikola Jokić ponovo na NBA parketima svim ljubiteljima najjače košarkaške lige sveta, baš zbog magičnih poteza koje ima svake večeri. Nije bitno da li je ligaški deo, plej-of ili u ovom slučaju pripremna utakmica u popularnoj predsezoni. Uvek ima nešto spremno.
U prvoj četvrtini protiv Jute Džez nije ni gledao ka košu, pošto za osam odigranih minuta nije šutnuo nijednom, ali zato jeste podelio pet asistencija. I jedna je stvarno nemoguća.
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Srpski centar bio je pozicioniran u levom uglu terena, čuvao ga je Lauri Markanen i delovalo je da će se spustiti i odigrati leđima. Umesto toga, kao košarkaški kompjuter koji i jeste, skenirao je gde je saigrač, delić sekunde bio mu je potreban da vidi da je Kem Džonson u drugom uglu i samo je ispalio loptu ka njemu.
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Okrenut leđima u drugom uglu, dodao je iza leđa, ako se tako može najbolje opisati, pored šokiranog Markanena i Jusufa Nurkića u reketu pored kojeg je lopta prohujala i prozujala, kao i pored još jednog igrača Jute.
Dok su oni gledali u šoku, Džonson je pogodio trojku, a ova asistencija će se sigurno dugo vrteti.
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