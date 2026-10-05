Nemoguća asistencija Jokića (VIDEO)

Nedostajao je Nikola Jokić ponovo na NBA parketima svim ljubiteljima najjače košarkaške lige sveta, baš zbog magičnih poteza koje ima svake večeri. Nije bitno da li je ligaški deo, plej-of ili u ovom slučaju pripremna utakmica u popularnoj predsezoni. Uvek ima nešto spremno.

U prvoj četvrtini protiv Jute Džez nije ni gledao ka košu, pošto za osam odigranih minuta nije šutnuo nijednom, ali zato jeste podelio pet asistencija. I jedna je stvarno nemoguća.