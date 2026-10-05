Jokić šutnuo jednom, bacio tačdaun i gledao drugo poluvreme

Tako je bilo i sada, a Džoker je za 15 minuta imao tri poena (1/1 za dva, 1/2 slobodna bacanja), tri skoka, sedam asistencije i po ukradenu loptu i blokadu. Šutnuo je samo jednom, ali zato je podelio nekoliko vrhunskih asistencija. Denver je poražen od Jute 109:97.

Očekivano, srpski centar Nikola Jokić igrao je 15 minuta u prvoj utakmici predsezone. Nije bilo potrebe da ulazi u drugom poluvremenu protiv Jute Džez, pošto se obično tako radi u ovim pripremnim utakmicama, da starteri odigraju desetak minuta u prvom delu igre i posle sledi bitka rezervi.

Nije nešto preterano bio zainteresovan Nikola Jokić za utakmicu predsezone protiv Jute Džez, ali je izašao da odradi posao i zagreje se. Igrao je za reprezentaciju Srbije, tako da mu leto nije prošlo bez takmičarskih mečeva, mada došao je trenutak da opet oseti NBA parkete i na delu da se vidi kakvo je trenutno stanje Denver Nagetsa. Nije gledao uopšte ka košu, pošto u prvoj četvrtini za osam minuta nije šutnuo nijednom, što bi se reklo – ono njegovo. Nije ga interesovao taj deo uopšte, ali zato jeste igrao solidnu odbranu i upisao blokadu, pokupio nekoliko skokova i u napadu gledao da razigra saigrače. Imao je pet asistencija za tih osam minuta, dve sjajne za Erona Gordona koji je dva puta utrčao u reket kada je Nikola udvojen i dobio dve lopte na tacnu, za jedno zakucavanje i jedno akrobatsko polaganje. Oba puta iza leđa. Imao je i jednu neobjašnjivu asistenciju, koja će se vrteti sigurno po špicama jer je iz jednog ugla dodao iza leđa na drugi kraj, gde je lopta prošla pored trojice kao raketa.

Podsetili su se i ostali kako je to kada im Jokić pravi besplatne poene, a debi je upisao i Demar Derozan, koji će očigledno igrati sa klupe ove sezone, prvi put u karijeri. Nije bilo Džamala Marija, koji je na poštedi zbog povrede, dok su ostali bili tu. Mnogo motivisanija bila je Juta koja je ušla ozbiljno u meč i u punoj snazi, što i govori činjenica da su imali deset poena viška posle prve četvrtine. Naravno, ovo su sve pripremni mečevi i bilo je jasno da starteri neće previše provoditi vremena na parketu na ovoj utakmici, kao što je moglo da se vidi na meču Majamija i Toronta, gde su na primer glavni igrači Hita igrali svi tačno po 13 minuta. Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan Kada se Jokić vratio u igru posle dužeg odmora i čim je ušao bacio je jedan 'tačdaun' pas za Kristijana Brauna u njegovom stilu, da još više oplemeni kompilaciju sjajnih asistencija.

Zanimljivo je da je prve poene upisao tek pred ulazak u poslednji minuta prvog poluvreme i to sa linije za slobodna bacanja, dok je jedan jedini put šutnuo na koš nedugo zatim i pogodio. Utakmicu je završio sa tri poena, tri skoka, sedam asistencija, ukradenom loptom i blokadom, pošto se u drugom poluvremenu nije vraćao na parket. Prošetao se 15 minuta, šutnuo je jednom, podelio nekoliko sjajnih dodavanja za poene i to je bilo to. Drugo poluvreme bilo je rezervisao za duel rezervi, kao i uvek kako to biva u predsezoni. Nisu mogli rezervisti Denvera da izađu na kraj sa Jutom, koja je vodila čitav meč i na kraju ubedljivo slavila zasluženo. Najefikasniji kod Jute bili su Lauri Markanen sa 17, Kijonte Džordž sa 15, Džeren Džekson Džunior sa 11 i Ejs Bejli sa deset poena. Kod Denvera su dvocifreni bili Džulijan Stroter sa 14 i Eron Gordon sa 12 poena. Priliku su dobili i doskorašnji evroligaški igrači. Alfa Dijalo meč je završio sa dva poena, tri skoka i dve asistencije, dok je Loni Voker imao tri poena, tri skoka i dve asistencije.