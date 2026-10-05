Ko o čemu, Žezus (mora) o Ronaldu: Ne izvinjavam se nikome, ako hoće da se vrati – zvaću ga

Opet se vratio na situacije koje su prethodile razlazu. "Po mom mišljenju, ne može da se očekuje da jednogodišnje prijateljstvo bude presudno u situaciji koju nije moguće razumeti. Samo zato što je on u pitanju, a možda i s pravom jer je simbol države i reprezentacije, napravljen je čitav problem oko toga što je ušao da se zagreva, a nije ušao u igru. Koliko je igrača danas bilo na zagrevanju, a nije ušlo? Hoće li zbog toga biti neki problem? Neće. Sa Kristijanom je drugačije jer je on taj simbol. Ali da li je to problem? Za mene nije bio problem. Ako Kristijano želi i bude igrao za Al Nasr, biće na sledećem okupljanju. Razgovarali smo pre ovog okupljanja i možemo da razgovaramo i pre sledećeg. Kristijano će odlučiti. Na njemu je konačna odluka" .

Konkretno za početak – da li je ovo kraj ili se Kristijano vraća? "Ne znam šta će Kristijano odlučiti. Ono što sam imao da kažem već sam rekao, ali ću dodati još nešto. Za mene to od početka nikada nije bio problem. Kao trener sam smatrao da je to normalna stvar, kada se radi o njemu, kada imate igrača koji predstavlja simbol za zemlju i reprezentaciju. Kao trener imam određene principe oko kojih ne može da se pregovara, ali pošto nije bilo ničeg posebnog u smislu ugrožavanja mog autoriteta, Kristijana ću pozvati za sledećem okupljanju, ako bude igrao za Al Nasr. On je igrač na kog mogu da računamo, ako on hoće da se vrati u reprezentaciju" , započeo je.

Vratio ga je Žezus u reprezentaciju jer je hteo da se napadač oprosti na pravi način.

"U potpunosti se slažem sa onim što je Bruno Fernandeš rekao. To je bila i moja ideja. Jedna od stvari koje sam rekao Kristijanu jeste da ne može da završi reprezentativnu karijeru na Svetskom prvenstvu tako što će izgubiti i plakati. Morao je da završi reprezentativnu karijeru na drugi način. Zato je igrao na prvoj utakmici, a trebalo je da igra i danas ovde. Ali posle svega što se dogodilo, sve je bilo drugačije. Ja sam selektor, pozivam koga hoću. Ne pitam nikoga koga želi da pozovem, niti pitam nekoga ko će igrati. Ima dosta stvari oko kojih ne pregovaram. Ne znam da li mogu da budem jasniji od ovoga što sam sada rekao".

Sigurno se neće izvinjavati.

"Ne izvinjavam se nikome. Problem koji je sve ovo pokrenuo bio je taj što se igrač zagrevao. Odgovornost prebacujem na moju odluku i na ono što se na kraju dogodilo. Ali da se izvinim zbog čega? Kome? To je glupost. Zbog čega da se izvinim?", pita se.

Još malo o napadaču Al Nasra, sa kojim je radio i u Saudijskoj Arabiji kada je vodio taj klub.

"I ja sam tokom jedne godine osetio sve ono što predstavlja simbol i brend koji je Kristijano, posebno kada su deca u pitanju. On je svetski uzor. Zato sam posle utakmice rekao da se Kristijano neće vratiti u reprezentaciju samo ako on to ne želi. Za mene to nije pitanje. Ono što se dogodilo između mene i njega bilo je preuveličano. Mnogo ljudi se umešalo u taj slučaj i učinilo da sve izgleda kao problem, a nikakvog problema nije bilo. Trener stavi igrača, a on je drugačiji zbog svog statusa, da se zagreva, i on ne uđe u igru i od toga se napravi problem. Da li mislite da je to razlog da igrač kakav je Kristijano tako završi karijeru? Ja želim da on bude ovde. On zna da će jednom završiti karijeru, ovo neće trajati zauvek. Ali voleo bih da završi reprezentativnu karijeru onako kako on želi. On će odlučiti. Tako smo razgovarali. Na prvom okupljanju rekao sam mu: Potreban si mi. Igrao ili ne igrao, potreban si mi. I sada je isto".

Uskočio je napadač Milana Gonzalo Ramos na mesto sada prvog špica.

"Gonzalo Ramos, kao i svi napadači, živi od golova. To je ono što je Ramos uradio u poslednje četiri utakmice. Nije samo postizao golove, već je upisao i nekoliko asistencija, kao u slučaju gola protiv Danske, kada je odigrao dupli pas sa Kanselom. Gonzalo Ramos je igrač koji je, kada je počinjao karijeru u Benfiki, imao mene za trenera. Danas je mnogo bolji igrač, ne može ni da se poredi sa tim periodom. To je učinak koji sam očekivao. U velikoj većini utakmica je igrao, napreduje, mnogo će pomoći Milanu i mom kolegi Rubenu. Napreduje i biće sve bolji", zaključio je.