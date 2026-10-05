Klop: Pobedili smo samo Srbiju, ali...

Ostala je Nemačka bez postignutog gola u dve utakmice protiv Grčke i iz duela sa Helenima izlaze samo sa jednim bodom. Poraženi su kod kuće, dok su u Solunu odigrali meč bez golova i tako ostali iza Grčke i Holandije, reprezentacija koje dele prvo mesto u grupi 2. Srbija je u toj grupi zakucana za poslednje mesto bez bodova, a imaće priliku da osvoji barem neki u novembru, kada će igrati upravo protiv Nemačke kod kuće i Grčke u gostima.

Jirgen Klop, selektor reprezentacije Nemačke, izneo je utiske na konferenciji za medije posle meča u Grčkoj.

"Da mi je neko rekao da ćemo imati ovako dobar nastup protiv Srbije i Grčke, ne bih verovao. Imali smo malo vremena za rad. Meč je završen bez golova. Uspeli smo da pronađemo prostor, ali nismo uspeli da postignemo gol", započeo je.