Klop: Pobedili smo samo Srbiju, ali...
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 01:13
"Imali smo malo vremena za rad", kaže nemački selektor
Ostala je Nemačka bez postignutog gola u dve utakmice protiv Grčke i iz duela sa Helenima izlaze samo sa jednim bodom. Poraženi su kod kuće, dok su u Solunu odigrali meč bez golova i tako ostali iza Grčke i Holandije, reprezentacija koje dele prvo mesto u grupi 2. Srbija je u toj grupi zakucana za poslednje mesto bez bodova, a imaće priliku da osvoji barem neki u novembru, kada će igrati upravo protiv Nemačke kod kuće i Grčke u gostima.
Jirgen Klop, selektor reprezentacije Nemačke, izneo je utiske na konferenciji za medije posle meča u Grčkoj.
"Da mi je neko rekao da ćemo imati ovako dobar nastup protiv Srbije i Grčke, ne bih verovao. Imali smo malo vremena za rad. Meč je završen bez golova. Uspeli smo da pronađemo prostor, ali nismo uspeli da postignemo gol", započeo je.
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Na četiri utakmice promenio je četiri napadača. Bila je i situacija kada im je poništen gol u prvom poluvremenu.
"Bio sam veoma daleko i ne znam šta se dogodilo, ali gol je poništen. Svi su dobili priliku u napadu. Burkhart je postigao gol, bio je veoma brz i ispunio je ono što tražim od njega. Sada je počela moja procena. Dobili smo mnogo informacija".
Ne razmišlja o utakmica u novembru.
"Uopšte nisam razmišljao o novembru. Posle samo nedelju dana rada nisam verovao da ćemo biti ovako dobri. Slušao sam da smo na dnu. Sada sam radio sa 44 igrača i pronašli smo pravi put put. Sada treba da nastavimo tim putem. Pobedili smo samo Srbiju, ali pre nekoliko nedelja bismo imali mnogo više problema. Danas smo napravili prvi korak. Voleo bih da smo pobedili Grčku. Ona više ne pripada grupi malih fudbalskih zemalja".
Skratiće se spisak za sledeće okupljanje.
"Naravno da će sastav morati da bude manji. Sada imamo širok izbor igrača. Biće i drugih promena. Moramo da se odlučimo za konkretan sastav. Dali smo priliku 44 igrača i sada imamo alternative na svim pozicijama. Imamo ideju kako želimo da izgleda naš sastav. Dali smo im samopouzdanje".
Grčka se pokazala kao ubedljivo najteži protivnik.
"Ne bih voleo da igram još jednu utakmicu protiv Grčke. Grčka je igrala dobro, pametno i disciplinovano. Da smo postigli gol, ne bi mogli da nas zaustave", zaključio je Klop.