Kome će svet više da se divi posle obračuna u Dalasu - Embapeu ili Jamalu?

Francuska ili Španija u Dalasu (21.00) u borbi za finale Svetskog prvenstva u reprizi polufinala šampionata Starog kontinenta od pre dve godine u Nemačkoj. Blagi favorit su Galski petlovi koji su najviše pokazali dosad, ali Furija ima adute da stane na put četi Didijea Dešana.

Pre dve godine u Minhenu slavili su Španci sa 2:1 i kasnije u finalu preko Engleza stigli do krova Starog kontinenta. Poveli su Trikolori pogotkom Kola Muanija u devetom minutu, ali su blic-krigom od samo četiri minuta, Lamin Jamal i Dani Olmo doneli trijumf timu Luisa De la Fuentea. Prošle godine smo gledali spektakularan obračun ove dve selekcije u polufinalu Lige nacija i opet je Španija izašla kao pobednik – 5:4. I na ovom meču je blistao Jamal sa dva gola, naspram Embapea sa jednim pogotkom.