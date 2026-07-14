Kome će svet više da se divi posle obračuna u Dalasu - Embapeu ili Jamalu?
Vreme čitanja: 3min | uto. 14.07.26. | 13:06
Francuz blista na Svetskom prvenstvu, dao je već osam golova, dok je Španac samo jednom pogodio. Ipak, zvezda Barselone je dvaput pobedila asa Kraljevića u dresu reprezentacije, računajući i klupske mečeve vodi sa 8:2
Francuska ili Španija u Dalasu (21.00) u borbi za finale Svetskog prvenstva u reprizi polufinala šampionata Starog kontinenta od pre dve godine u Nemačkoj. Blagi favorit su Galski petlovi koji su najviše pokazali dosad, ali Furija ima adute da stane na put četi Didijea Dešana.
Pre dve godine u Minhenu slavili su Španci sa 2:1 i kasnije u finalu preko Engleza stigli do krova Starog kontinenta. Poveli su Trikolori pogotkom Kola Muanija u devetom minutu, ali su blic-krigom od samo četiri minuta, Lamin Jamal i Dani Olmo doneli trijumf timu Luisa De la Fuentea. Prošle godine smo gledali spektakularan obračun ove dve selekcije u polufinalu Lige nacija i opet je Španija izašla kao pobednik – 5:4. I na ovom meču je blistao Jamal sa dva gola, naspram Embapea sa jednim pogotkom.
Izabrane vesti
U reprizi ćemo večeras (21.00) na AT&T stadionu u Arlingtonu u Dalasu da gledamo sudar dvojice “vanzemaljaca” i trenutno možda i najboljih fudbalera današnjice, Kilijana Embapea i Lamina Jamala. Mladi Španac vodi 2:0 u pobedama u reprezentativnom dresu, ali individualni učinak na ovom šampionatu je neuporedivo na strani Kilijana Embapea.
21.00: (2,50) Francuska (3,20) Španija (3,25)
Brzonogi as Reala je favorit za najboljeg igrača i strelca šampionata. Mbape je postigao osam golova, dok je Jamal samo jednom zatresao mrežu, u drugom kolu protiv Saudijske Arabije. Jamal nema nijednu asistenciju, dok je Francuz tri puta asistirao saigračima za pogotke.
KILIJAN MBAPE DAJE GOL ŠPANIJI – KVOTA U MOZZARTU JE 2,10.
MBAPE GOL I ASISTENCIJA – KVOTA U MOZZARTU JE 3,50.
LAMIN JAMAL TRESE MREŽU FRANCUSKE – KVOTA U MOZZARTU JE 3,50.
JAMAL DAJE GOL I ŠPANIJA POBEĐUJE – KVOTA U MOZZARTU JE 7,00.
JAMAL GOL I ASISTENCIJA – KVOTA U MOZZARTU JE 15,0.
Jamal je stigao rovit na šampionat, sa povredom zadnje lože u finišu Primere u dresu Barselone. Odigrao je 454 minuta, dok je Embape na terenu bio 563. Mbape ima i više udaraca na šampionatu - 30, od toga 19 u okvir gola rivala (osam puta pogodio mrežu), dok je Jamal 23 puta pokušao, uz 10 u okvir gola.
Što se tiče broja pasova, tu su skoro izjednačeni – 184:183 u korist Mbapea. Francuz je pretrčao i više kilometara na šampionatu, skoro 50 km, tačnije 49,7, dok Jamal ima 41,9. Ono u čemu je u prednosti Jamal jeste da trči brže, u proseku 5,64 km/h, dok je Mbape na 5,29.
MOZZART PREDIKCIJA - PENAL NAD EMBAPEOM - DA - 5,00, NE - 1,15
Računajući i klupske obračune Embapea u dresu Pari Sen Žermena i Reala protiv Jamala u Barseloni, francuski as je samo dvaput izlazio kao pobednik, dok je mladi Španac čak osam puta pobedio Francuza. Embape je savladao Lamina prvi put u dresu Pari Sen Žermena u četvrtfinalu Lige šampiona u sezoni 2023/2024, kada je postigao dva pogotka. Drugi put ove sezone kada je Real na Bernabeu pobedio Barsu sa 2:1, kada je takođe as Kraljevića zatresao mrežu Katalonaca.
*******
Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
*******
SVETSKO PRVENSTVO - POLUFINALE
Utorak
21.00: (2,50) Francuska (3,20) Španija (3,25)
Sreda
21.00: (2,70) Engleska (3,10) Argentina (3,10)
*** kvote su podložne promenama