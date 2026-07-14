Juče sportski direktor, danas trener: Vratio se Dragan Bajić

Posle nešto više od godinu dana pauze, Dragan Bajić se vratio trenerskom poslu. Iskusni strateg postao je šef stručnog štaba Beča, kluba u kojem je tokom prethodne sezone bio sportski direktor.

On je na klupi zamenio Majka Kofina, koji je zajedno sa Bečom ostavio solidan utisak tokom prve godine u regionalnom takmičenju.