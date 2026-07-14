Juče sportski direktor, danas trener: Vratio se Dragan Bajić
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | uto. 14.07.26. | 14:48
I predvodiće tim iz Beča
Posle nešto više od godinu dana pauze, Dragan Bajić se vratio trenerskom poslu. Iskusni strateg postao je šef stručnog štaba Beča, kluba u kojem je tokom prethodne sezone bio sportski direktor.
On je na klupi zamenio Majka Kofina, koji je zajedno sa Bečom ostavio solidan utisak tokom prve godine u regionalnom takmičenju.
Izabrane vesti
02.00: (3,05) Čikago (15,0) Vašington (1,45)
Bajić nije mogao bez trenerskog posla ni dok je bio sportski direktor Beča i poznati su sada već snimci kada sa trenerskom tablom u rukama “crta” igračima šta da igraju u određenim situacijama.
Trener inače rodom iz Austrije je najveći deo trenerske karijere proveo u Igokei, čak deset sezona u četiri različita navrata. Vodio je još bugarski klub Černo more, kao i Nikšić. Dva puta je bio proglašavan za najboljeg trenera ABA lige, a bio je višestruki osvajač prvenstva BiH, kao i nacionalnog kupa, ali i bugarskog kupa.